Brydż. Złote rodzeństwo

Jadwiga Stężała na najwyższym stopniu podium (z lewej). Fot. archiwum

W rozegranych w w Tęgoborzy w województwie małopolskim mistrzostwach Polski młodzików do lat 15 w brydżu sportowym, w rywalizacji wzięło udział łącznie ponad 150 zawodników z całego kraju, a reprezentanci AZS-u Uniwersytet Szczeciński wywalczyli dwa złote medale oraz brązowy krążek.

Jadwiga Stężała wygrała turniej dziewcząt w parze z Mileną Klimiuk (Skawina), zaś Franciszek Stężała w parze z Jakubem Michalskim (Skawina) zwyciężyli w rywalizacji chłopców (w kategorii do lat 15 stanowili najmłodszy duet). Ponadto w konkurencji teamów, w stawce 20 drużyn, brązowy medal wywalczył zespół występujący pod nazwą „Skawina ze Szczecina" (Jadwiga Stężała, Milena Klimiuk, Franciszek Stężała, Jakub Michalski).

- To powtórzenie wyniku sprzed roku, kiedy to szczecińskie rodzeństwo Stężałów również stanęło na najwyższym stopniu podium imprezy - przyznał Marcin Kuflowski, trener kadry narodowej młodzików w brydżu sportowym.

Dla Jadwigi, uczęszczającej na co dzień do LO V, była to ostatnia impreza w tej kategorii wiekowej. Franciszek, uczeń SP-6 (przy LO XIII), ma przed sobą jeszcze dwa lata gryw tej kategorii wiekowej, gdyż ma dopiero 13 lat. ©℗ (mij)