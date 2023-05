Brydż sportowy. US w złocie na akademickich mistrzostwach Polski

Radość szczecińskich brydżystów na Górnym Śląsku! Fot. archiwum

Złote, srebrne i brązowe medale Akademickich Mistrzostw Polski w brydżu sportowym przywieźli z Katowic reprezentanci Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasyfikacji generalnej US zajął drugie miejsce (wygrała Politechnika Łódzka, trzeci był AGH Kraków), zaś w rywalizacji uniwersytetów stanął na najwyższym stopniu podium.

Na całość składały się dwa turnieje - par i teamów. W stawce 90 duetów brązowy medal wywalczyli Wojciech Bondarewicz - Paweł Stężała, a na 9. miejscu sklasyfikowano Jacka Batoga z Marcinem Dziemborem. W konkurencji teamów również nasz zespół walczył o najwyższe cele. Ostatecznie na 40 drużyn zajął drugą lokatę, co zaprocentowało złotem w klasyfikacji łącznej uniwersytetów i srebrem w rywalizacji open.

- To najlepszy wynik w historii naszych startów - podsumował Jacek Batóg, profesor US i jednocześnie członek mistrzowskiej drużyny. - Przez dziesięć ostatnich lat klasyfikację drużynową wygrywał Uniwersytet Warszawski. Po raz pierwszy to my stanęliśmy na najwyższym stopniu podium i choć w latach poprzednich również zdobywaliśmy medale w konkurencjach par oraz teamów, to jednak zawsze UW był pierwszy. Do teraz. Nasz zespół to mieszanka rutyny z młodością. W naszych barwach obok studentów grali bowiem pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Skład drużyny US: Wiktoria Pańcyk, Ewa Krok, Bartosz Muszyński, Marcin Dziembor, Robert Lewandowski, Wojciech Bondarewicz oraz dwaj grający opiekunowie sekcji Jacek Batóg i Paweł Stężała. (mij)