Brazylijskie jiu-jitsu. Potrójny sukces Kornela Zapadki w Rio de Janeiro

Berserker z Polski na najwyższym stopniu podium. Fot. archiwum

Z 5-tygodniowego pobytu w Brazylii powrócił reprezentant klubu Berserker`s Team Szczecin Kornel Zapadka, na co dzień mieszkający i trenujący w Koszalinie, który w Rio de Janeiro startował w trzech imprezach brazylijskiego jiu-jitsu i wywalczył pas mistrzowski federacji Arena Global oraz Puchar Świata.

Była to jego pierwsza walka, którą stoczył podczas gali Arena Global, zakontraktowana w formule BJJ NO GI w kategorii 100 kg, a Brazylijczyka Mauricio Protę pokonał na punkty 9:2. Tydzień później wystartował w turnieju Rio Internetional Cup CBJJD i po trzech wygranych walkach wywalczył zloty medal w kategorii master czarne pasy w wadze 100 kg. Ostatnimi zawodami był Puchar Świata CBJJO, podczas którego również zdobył złoty medal w tej samej kategorii.

(mij)

