Boks. Wspaniałe zwycięstwo sportu nad używkami

Wydarzenie przyciągnęło po raz kolejny tłumy nie tylko na ring, ale też na trybuny. Fot. Michał TESARSKI

Niemal 60 zawodników na ringu i ponad pięć razy tyle na widowni, tak pod względem frekwencji wyglądała V Gala Boks Przeciw Uzależnieniom, organizowana przez Boxing Sokół Team.

Ideą gali jest pokazywanie, zwłaszcza młodym ludziom, że sport może odmienić życie, wyrwać ze szponów nałogu i pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego nie dziwi fakt, że do inicjatywy, jaką zapoczątkował w Szczecinie trener boksu Piotr Sokołowski, przyłącza się coraz więcej chętnych, zarówno od strony organizacji przedsięwzięć, aktywnego w nich udziału jak i obserwacji wydarzeń między innymi przez media.

– Cieszy to zainteresowanie, bo wchodzimy na ring w szczytnym celu, tu absolutnie nie chodzi o pieniądze, czy jakieś zaszczyty, chodzi o czysty sport, rywalizację, pokazanie, co ona daje, że jest o niebo lepsza niż używki, które uzależniają – podkreśla Piotr Sokołowski.

V Gala Boksu Przeciw Uzależnieniom odbyła się ponownie w Przecławiu, a podziękowania za wsparcie w organizacji odebrała burmistrz Kołbaskowa. Na ringu stoczono ponad 50 pojedynków w różnych kategoriach wiekowych i wagowych. Można powiedzieć, że sprawdzić w szermierce na pięści mogli się wszyscy, od najmłodszych po seniorów, co także wpisuje się w ideę przedsięwzięcia. W walkach nie zabrakło wychowanków ośrodków wychowawczych, do których jakiś czas temu ze swoją sportową misją dotarł Sokołowski. Na gali zaprezentowali się zawodnicy, na co dzień wychowankowie trzech ośrodków. Do Przecławia przyjechali podopieczni Okręgowego Ośrodka Wychowawczego na Modrej w Szczecinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy Kamiennej w Szczecinie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy Jagiellońskiej w Szczecinie.

– Treningi wiele mi dają. Odkąd rozpocząłem przygodę ze sportem, to moje życie wygląda inaczej, wcześniej myślałem, że wszystko jest beznadziejne i szare, teraz dzięki treningom życie jest naprawdę inne – mówił jeden z wychowanków MOW.

– Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba hart ducha pokazać. Bardzo pomaga w wyjściu na prostą i trzymaniu się na tej lepszej ścieżce. Bo sport wytycza taką drogę, którą można po prostu podążać i można to robić przez całe życie – wskazuje trener Piotr Sokołowski.

Impreza po raz kolejny przyciągnęła setki widzów, to między innymi fani boksu, ale także mieszkańcy Przecławia ciekawi tego, co się dzieje w sportowej hali. Idea wydarzenia tylko potęgowała pozytywny odbiór z hali.

– To super, że dzieją się u nas takie rzeczy, a jeszcze lepsza jest intencja, z jaką to się odbywa, tylko wspierać – mówił jeden z mieszkańców Przecławia.

Piotr Sokołowski wyciągnął rękę do tak zwanej trudnej młodzieży kilka lat temu. Jak sam podkreśla, jemu sport pomógł przezwyciężyć życiowe trudności, więc postanowił zarażać tą pasją innych. I to dzieje się z niemałymi sukcesami, bo – jak już pisał „Kurier” – mamy Mistrza Polski z MOW w Szczecinie, a więc scenariusze jak z filmowego „Rocky’ego” są jak najbardziej realne.

– To nie młodzież jest trudna, ale jej otoczenie, jeżeli dostają szansę i wiarę w nich, bez oceniania z góry, to odpłacają świetnym zaangażowaniem, to daje siłę także mi do dalszego działania – podkreśla trener Sokołowski i już zaprasza na kolejną VI edycję wydarzenia, która tym razem ma się odbyć się w Policach, już w czerwcu. ©℗

