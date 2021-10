Boks. Wiktorzak blisko medalu MŚ

Podczas rozgrywanych w Belgradzie mistrzostw świata w boksie seniorów humory poprawił nam Sebastian Wiktorzak (BKS Skorpion Szczecin)), w wadze do 86 kg zwyciężając na kartach wszystkich sędziów z Mołdawianinem Dmitri Cosciugiem. Tym samym nasz najlepszy półciężki, który równie dobrze mógłby boksować w dywizji 80 kilogramów, awansował do 1/8 finału i jest bardzo bliski strefy medalowej.

W kategorii 92 kg jego kolega klubowy Mateusz Bereźnicki przegrał niejednogłośnie na punkty z Kazachem Aibekiem Oralbayem. Szczecinianin stoczył dobry, zacięty pojedynek. W pierwszych dwóch rundach boksował w dystansie, odnosząc pewne sukcesy, jednak Kazach kontrolował sytuację w ringu, skracając dystans i atakując krótkimi i skutecznymi seriami. W ostatnim starciu Bereźnicki ruszył do zdecydowanego ataku, trafiając ciosami w różnych płaszczyznach. Nie wystarczyło to do zwycięstwa, ostatecznie sędziowie punktowali 4:1 (28:29 i cztery razy 29:28) dla Oralbaya.

(mij)