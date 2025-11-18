Boks. W sobotę gala SBT Promotions Police Boxing Night

Artur Gierczak będzie jedną z gwiazd sobotniej imprezy. Fot. BKS Olimp

W sobotę o godz. 19 w Policach, w hali Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej, odbędzie się pięściarska gala SBT Promotions Police Boxing Night, podczas której odbędą się 4 walki zawodowe i 8 pojedynków boksu olimpijskiego.

W zawodowej walce wieczoru zmierzą się Sebastian Korgól i Maciej Bukiewicz, a najważniejszym pojedynkiem olimpijczyków będzie bój Dawida Owsianko (Olimp Szczecin) z Artemem Hryszanem (Ukraina). Zaprezentuje się też m.in. trzech utalentowanych pięściarzy szczecińskiego Olimpu: Gracjan Pińkowski, Artur Gierczak i Kuba Wysocki. (mij)

