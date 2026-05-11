Boks. W Pucharze Olimpu gospodarze najlepsi!

W Szczecinie nie brakowało emocjonujących pojedynków w międzynarodowym wydaniu. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W szczecińskiej hali przy ul. Narutowicza odbył się międzynarodowy turniej bokserski o Grand Prix i Puchar Olimpu, w którym startowało 138 pięściarzy z Niemiec, Czech, Ukrainy i Polski, a najlepszymi okazali się reprezentanci gospodarzy, czyli Bokserskiego Klubu Sportowego Olimp Szczecin.

- Spośród dwudziestu reprezentantów naszego klubu aż siedemnastu wygrało swoje walki, więc możemy być zadowoleni z poziomu szkolenia jaki jest przy ulicy Mazurskiej - powiedział po turnieju Edward Król, prezes i trener Olimpu. - Szczególnie doceniono troje naszych zawodników, bo za najlepszych w swoich kategoriach wiekowych uznano Gracjana Pińkowskiego, Nikolę Dyndur i Kubę Wysockiego. ©℗ (mij)

