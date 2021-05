Boks. Szkoła mistrzów z Mazurskiej

Dobrą wizytówką boksu jak Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Mazurskiej 40, które szkoli pięściarzy już od 13 lat, we współpracy z czołowym polskim klubem, jakim jest BKS Skorpion Szczecin.

Tegorocznymi absolwentami są m.in.: wicemistrz świata juniorów Jakub Straszewski, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorek Kielce 2021 i dwukrotna mistrzyni Europy - Daria Parada. Uczniami są zaś: wicemistrzyni Europy kadetek Julianna Rutkowska oraz mistrzowie i medaliści mistrzostw Polski - Marcel Materla, Olimpia Konczalska, Anna Jałocha, Patryk Borucki, Kacper Parada, Wiktor Kaźmierczak, Kamil Kaczmarek, Tobiasz Zarzeczny, Łukasz Perkowski i Mateusz Urban. Wkrótce dołączą ich następcy, bo nabór na rok szkolny 2021/22 do I klasy Liceum Ogólnokształcącego SMS boks (16 godzin dodatkowych zajęć sportowych w tygodniu) właśnie się rozpoczął i potrwa do 30 maja.

- Zajęcia sportowe prowadzone będą w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu, siedem minut od szkoły - zachęca Marcin Stankiewicz, były trener męskiej młodzieżowej kadry narodowej oraz wiceprezes do spraw szkolenia Polskiego Związku Bokserskiego - W bezpośrednim sąsiedztwie mamy do dyspozycji malowniczo położone trasy biegowe. Mury naszej szkoły opuściło już wielu medalistów najważniejszych światowych imprez. Szkoła pomaga godzić wyczynowe uprawianie sportu z nauką na wysokim poziomie, między innymi przez łatwiejszy dostęp do indywidualnego toku nauczania. Oprócz mnie, zajęcia sportowe prowadzą Karol Chabros, były trener kadry narodowej seniorów i Patryk Tkaczyk, jeden z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce. Nasza kadra trenerska stale podnosi swoje kwalifikacje tak by jak najskuteczniej opracowywać plany szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego zawodnika. Zapewniamy dostęp do specjalistycznej sali treningowej i gabinetów odnowy biologicznej, nowoczesnej siłowni oraz nowego basenu olimpijskiego, a ponadto opiekę psychologa i dietetyka sportowego. Najważniejsza informacja jest taka, iż każdy zawodnik przychodzący do Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie podczas nauki może reprezentować barwy swojego macierzystego klubu, jak przykładowo Jakub Straszewski nadal jest zawodnikiem Championa Włocławek.



W razie pytań szczegółowych informacje można uzyskać e-mailem (stanleyskorpion@tlen.pl) lub telefonicznie (608-294-632).

(mij)