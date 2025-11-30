Boks. Skorpion z mistrzowskimi pasami

Szczecinianie z mistrzowskimi pasami, Karol Welter i Sebastian Wiktorzak, a obok m.in. ich klubowy trener Karol Chabros. Fot. PGE BKS Skorpion

Podczas pięściarskiej gali MB Boxing Night 26 we Wrocławiu dwaj zawodnicy PGE BKS Skorpiona Szczecin, Sebastian Wiktorzak i Karol Welter, wywalczyli pasy mistrzów świata WBA Baltic. Nowi mistrzowie reprezentują też grupę MBPromotions znanego dziennikarza sportowego Mateusza Borka. Wiktorzak pokonał 3:0 reprezentanta Bośni i Hercegowiny Ahmeda Danadovića, a Welter wygrał przez TKO w 4. rundzie z Niemcem Misto Abdulajewem.

W Budapeszcie odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat 23 w boksie olimpijskim, podczas których brązowy medal wywalczył reprezentant Skorpiona Mateusz Urban, pokonując broniącego tytułu Ukraińca oraz Rumuna i w półfinale ulegając późniejszemu triumfatorowi Węgrowi Gaamnes Lavente, który został też uznany najlepszym zawodnikiem imprezy. Należy zaznaczyć, że w Budapeszcie był to jedyny męski medal Biało-Czerwonych, przy siedmiu kobiecych krążkach reprezentacji Polski, a złoto zdobyła m.in. Emilia Koterska, która w październiku podczas młodzieżowych mistrzostw Polski, uległa późniejszej złotej medalistce ze Skorpiona - Darii Paradzie.

W hali przy ul. Narutowicza odbył się kolejny turniej z cyklu „Boks przeciw uzależnieniom" organizowany przez Piotra Sokołowskiego i Sokół Team, gdzie brali udział najmłodsi adepci szlachetnej szermierki na pięści dla których były to niekiedy pierwsze oficjalne starty w ringu, a zwycięstwa odnieśli m.in. zawodnicy Skorpiona: Maks Piotrowski, Oskar Turajski i Eldar Onyszczenko. (mij)

