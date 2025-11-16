Boks. Skorpion wygrał do zera

Uczestnicy sobotniego pojedynku. Fot. BKS Skorpion

W hali sportowej przy ul. Narutowicza odbył się stojący na wysokim poziomie międzynarodowy mecz bokserski - pod patronatem prezydenta Piotra Krzystka, przy wsparciu UM Szczecin i PGE - w którym BKS PGE Skorpion Szczecin zmierzył się z drużyną Reszty Świata, składającą się z reprezentantów Niemiec, kadry Litwy i pięściarzy z Ukrainy, a ekipa z grodu Gryfa zwyciężyła 22:0.

W walce wieczoru aktualny mistrz Europy juniorów oraz mistrz świata kadetów Fabian Urbański w III rundzie znokautował wicemistrza Europy Litwina Diomantasa Wilkasa, a zwycięstwa na swoim koncie zanotowali także: Oskar Sałaga, Aleks Urbański, Michał Wojnar, Mateusz Bereźnicki, Jakub Gruszka, Igor Undziakiewicz, Wadim Konszewicz, Kacper Godyń, Ksawery Urbański oraz Igor Soczówka. Przed meczem odbyły się międzynarodowe walki dzieci i młodzieży, w których zwyciężyli m.in.: Mate Wadakarjan, Mateusz Joński (obaj Sokół Team), Filip Obarzanek, Maciej Stankiewicz, Hraczyk Bareszjan, Wiktor Antczak, Olaf Łubniewicz, Konstantyn Karalewskij, Maks Piotrowski, Patryk Sawlański i Przemysław Mielnik (wszyscy BKS Skorpion).©℗ (mij)

