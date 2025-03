Boks. Siedem państw, dwa ringi i mistrzowie w Pucharze Skorpiona

Najmłodszym pięściarzom podczas Pucharu Skorpiona ambicji nie brakowało... Fot. Dariusz GORAJSKI

Podczas weekendu w hali przy ul. Narutowicza, przez dwa dni i na dwóch ringach jednocześnie, odbywał się XVII Międzynarodowy Integracyjny Puchar Skorpiona w boksie, a organizujący zawody i znany wszystkim sympatykom pięściarstwa w naszym mieście klub BKS Skorpion postarał się, aby tegoroczna impreza, podobnie jak poprzednie, dostarczyła wielu emocji, zaś do blisko 140 walk stawali zawodnicy prezentujący najwyższy poziom, od najmłodszych adeptów po reprezentantów krajów.

W zawodach udział wzięło blisko 200 zawodników z 7 państw: Francji, Niemiec, Czech, Danii, Włoch, Ukrainy i oczywiście Polski, a nasz kraj reprezentowało wiele klubów, zaś pięściarzy, gości oraz kibiców podczas otwarcia imprezy przywitali wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski i dyrektor Wydziału Sportu UM Krzysztof Kupis. Walką turnieju został uznany pojedynek w kategorii powyżej 92 kg pomiędzy szczecińskim olimpijczykiem z Paryża Mateuszem Bereźnickim i dwukrotnym mistrzem Francji Tatą Bouangą Georcym, wygrany przez reprezentanta Skorpiona. Najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany Jan Januszewski (Skorpion), który odniósł dwa wyraźne zwycięstwa. Najlepszym zawodnikiem zagranicznym został wybrany Kamil Bauchabela (Francja).

- Najlepszym technikiem pucharowych zmagań został młodziutki Matwij Bocharnikow z naszego klubu, uczeń 6 klasy szkoły podstawowej SMS boks Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40, który pokazał znakomite przygotowanie techniczne jak na swój wiek, a dodam, że jeszcze do 13 marca trwa nabór do 6 klasy sportowej boksu oraz do 4 klasy sportowej sztuk walki z boksem w CMS z Mazurskiej - powiedział trener Skorpiona Marcin Stankiewicz. - Najlepszym polskim zawodnikiem uznany został kolega z klasy zdolnego technika, czyli Stanisław Waśniewski ze Skorpiona, który także stoczył bardzo dobre pojedynki. Najlepszym zawodnikiem BKS Skorpion wybrany został Michał Wojnar, uczeń klasy 8 szkoły podstawowej SMS boks CMS. Podczas turnieju, wraz z Karolem Chabrosem, z którym wspólnie prowadzimy klubową działalność, podziękowaliśmy państwu Pawłowi i Annie Furmańskim oraz firmie Primus za pomoc udzielaną Skorpionowi. W organizacji turnieju mocno zaś nas wsparli: Urząd Miasta Szczecin, Biss Reklama, Primus, Ground Game, Kisiel, Dworek Prawdzic, Gaminate Polska, Muscle Shop, Nest Design, Dzik Garage, Szkło Systems, For Light i

Polish Agri, więc wszystkim bardzo dziękujemy.



Przy okazji turnieju o Puchar Skorpiona zostały rozegrane także mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego kadetów, będące eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w Sokółce od 25 do 30 kwietnia, a mistrzami naszego województwa zostali: Michał Wojnar, Marcin Wojnar, Martin Materla, Oskar Turajski, Igor Undziakiewicz, Oskar Sałaga, Jakub Gruszka, Nikodem Fiedorowicz, Filip Roessler (wszyscy BKS Skorpion Szczecin), Kornel Kościukiewicz, Jakub Konsek (obaj Fight Club Koszalin), Kacper Szewczak (Sicarios Koszalin) i Szymon Sokołowski (Spider Szczecinek).

(mij)