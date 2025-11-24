Boks. Olimp w roli głównej

W walce wieczoru emocji nie brakowało. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W Policach odbyła się gala boksu olimpijskiego oraz zawodowego SBT Promotions Police Boxing Night, podczas której odbyło się 8 pojedynków amatorskich i 4 profesjonalne, a w głównej roli wystąpili pięściarze BKS Olimpu Szczecin, którym dzielnie sekundował trener Tomasz Król, a także jego żona oraz rodzice.

Impreza miała charakter charytatywny i zbierano pieniądze (m.in. poprzez licytację sportowych pamiątek oraz sprzedaż słodkich smakołyków) na leczenie ciężko chorego chłopca Adasia Orlika (pomagać można cały czas na internetowej stronie: www.siepomaga.pl/adam-orlik). W czasie jednej z dłuższych przerw krótki koncert zaprezentował raper Głowa PMM, który także jest... pięściarzem Olimpu.

W zawodowej walce wieczoru Sebastian Korgól zwyciężył na punkty z Maciejem Bukiewiczem, a wcześniej Mateusz Kałecki pokonał na punkty reprezentującego Olimp Artura Gierczaka, dla którego była to ostatnia walka w długiej i owocnej karierze.

- Chciałem właśnie poinformować, że w tej chwili kończę sportową przygodę w ringu, którą kontynuowałem przez wiele lat - powiedział tuż po walce A. Gierczak. - Do zwycięstwa zabrakło mi chyba żądzy triumfu, bo wydawało mi się, że wygrywam na punkty i nie atakowałem już z pełną determinacją znacznie młodszego rywala, a teraz życzę temu młodemu wilkowi, by przejął po mnie pałeczkę i osiągał sportowe sukcesy.

Jednogłośne zwycięstwa na punkty odnieśli Oliver Chudzik z Damianem Stanisławskim oraz Adam Kleban z Pawłem Strykowskim. W pojedynkach olimpijskich rozpoczęło się od trzech remisów, Zuzanny Orman (BKS Sokół Team) z Mają Majewską (PGE BKS Skorion Szczecin), Jędrzeja Flisa z Borysem Narwojszem (obaj BKS Olimp) i Mate Vadagarii (BKS Sokół Team) z Oliwierem Suchorskim (Koperski Boxing Team). Później zmagania były już rozstrzygane na punkty i w bardzo ciekawej walce Gracjan Pińkowski (BKS Olimp) pokonał utytułowanego Mateusza Jońskiego. Następnie Oskar Korgól (BKS Sokół Team) uległ Wojciechowi Butrymowi (Fight Club Koszalin), a po zaciętym boju Zakhar Zaivii (BKS Sokół Team) uległ Oskarowi Suchorskiemu (Koperski Boxing Team). Utalentowany Jakub Wysocki (BKS Olimp) miał kłopoty ze znalezieniem rywala w swoim wieku i w swojej wadze, dlatego musiał się zmierzyć z o dwa lata starszym Filipem Tomaszewskim (Fight Club Koszalin) i pokonał go, ale nie jednogłośnie. Przekonująco triumfował natomiast Dawid Owsianko (BKS Olimp) wygrywając z Artemem Hryszanem (Ukraina/Koperski Boxing Team). ©℗ (mij)

