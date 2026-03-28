Boks. Międzynarodowy Puchar Skorpiona. 400 pięściarzy na 3 ringach

Tak wyglądała ubiegłoroczna rywalizacja. Fot. PGE BKS Skorpion

W sobotę o godz. 10 i w niedzielę o tej samej porze w hali przy ul. Narutowicza rozpoczynać się będą walki 8. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Skorpiona, w którym wystartuje blisko 400 zawodników i zawodniczek z wielu państw, m.in. z Niemiec, Ukrainy, Czech, Słowacji, Anglii i Litwy oraz z naszego kraju, a w tym reprezentacje młodzieżowe Polski młodzików, kadetów i juniorów.

Impreza będzie rozgrywana po raz pierwszy na 3 ringach, a to ze względu na dużą ilość zgłoszonych uczestników, co pokazuje, iż Szczecin jest najprężniej działającym ośrodkiem bokserskim w Polsce od wielu lat. Działacze szczecińskiego klubu PGE BKS Skorpion cieszą się, że niedługo oddana zostanie do użytku specjalistyczna sala bokserska przy hali SDS, gdzie będzie można podobne imprezy przeprowadzać częściej, a będzie też można zapraszać zagraniczne ekipy na wymiany sportowe.



Między walkami turniejowymi zostaną także przeprowadzone eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a pojedynki kadetów rozpoczynać się będą w samo południe (w sobotę półfinały, a w niedzielę finały).

- Zapraszamy wszystkich kibiców, a wstęp jest bezpłatny, zaś w walkach od najmłodszych adeptów pięściarstwa po utytułowanych seniorów, emocji z pewnością nie zabraknie, więc będzie się działo! - powiedział trener Skorpiona Marcin Stankiewicz. - Chcieliśmy też podziękować wszystkim, dzięki którym mogliśmy zorganizować tak dużą imprezę i zaprosić wielu gości z kraju i zagranicy, a pomogli nam szczególnie: Urząd Miasta Szczecin, firma Primus oraz Pracownia Smaku, a także tytularny sponsor klubu, czyli Grupa PGE. ©℗ (mij)

