Boks. Fabian Urbański mistrzem Europy!

Fabian Urbański na najwyższym stopniu podium. Fot. archiwum

W czeskiej Ostrawie przez blisko dwa tygodnie rozgrywane były mistrzostwa Europy w boksie do lat 19 mężczyzn i kobiet, podczas których dwa medale wywalczyli reprezentanci BKS Skorpiona Szczecin; złoty krążek zdobył Fabian Urbański, a z brązem powróciła do grodu Gryfa Nadia Formela.

- W Czechach reprezentacja Polski składała się z 10 pięściarzy i 10 zawodniczek, a byliśmy tam od 29 września, zaś wróciliśmy dopiero w miniony piątek, więc wychodzi na prawie dwutygodniową imprezę, a ponieważ ja stoczyłem 4 walki, więc teoretycznie miałem trochę czasu na turystykę, ale w praktyce wyglądało to inaczej, bo oprócz pojedynków w ringu były tylko treningi, odnowa biologiczna i zasłużony odpoczynek - powiedział F. Urbański. - Jechałem do Ostrawy z nastawieniem, że będę się bił o złoto i tak się stało! W pierwszej walce pokonałem Chorwata Juraja Tutundzica przez poddanie w II rundzie, a pozostałe walki wygrywałem jednogłośnie na punkty. W ćwierćfinale zwyciężyłem Niemca Dietricha Hermanna, w półfinale nie dałem szans Węgrowi Sandorowi Varadiemu, a w finale udowodniłem swą wyższość nad Gruzinem Davitem Mchetsadze. Zakończone właśnie mistrzostwa były moją najważniejszą imprezą w tym roku, a przygotowywałem się do nich praktycznie przez cały czas w szczecińskim klubie pod okiem trenera Patryka Tkaczyka, ale dużo korzystałem też z pomocy dwóch pozostałych szkoleniowców, Marcina Stankiewicza i Karola Chabrosa. Na ostatni tydzień przed zawodami pojechałem jednak na zgrupowanie kadry narodowej i tam zajął się mną selekcjoner reprezentacji Polski Dariusz Kochanowski. Udanie łączę naukę ze sportem i jestem obecnie uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego w szczecińskim Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Mazurskiej. Jeśli chodzi o moje dodatkowe zainteresowania, to powiem że lubię czytać książki, a szczególnie te o tematyce sportowej. ©℗ (mij)

