Boks. 5 złotych medali mistrzostw Polski szczecińskiego Skorpiona

Podczas rozgrywanych przez tydzień w Wałbrzychu mistrzostw Polski seniorów i seniorek w boksie olimpijskim wielki sukces odniósł szczeciński klub BKS Skorpion, gdyż jego reprezentanci zdobyli aż 5 złotych medali!

Mistrzami kraju ze Skorpiona zostali: Arkadiusz Zakharyan, Daniel Piotrowski, Sebastian Wiktorzak, Mateusz Bereźnicki i Wiktoria Rogalińska. Ponadto zawodnicy szczecińskiego klubu wywalczyli dwa srebrne medale (Robert Zakharyan i Daria Parada) i jeden brązowy (Beniamin Zarzeczny).

Spośród zawodników innych klubów z naszego województwa, złoty medal zdobyła Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów), srebrne krążki zawiesili na szyjach Mateusz Polski (Klub Bokserski Karlino) i Sylwia Kusiak (Fight Club Koszalin), a brązowy - Laura Kowalska (BKS Olimp Szczecin).

A teraz przejdźmy do krótkiego omówienia finałowych pojedynków. Niepokonany na polskich ringach, tym razem startujący w limicie 67 kg Damian Durkacz (Concordia Knurów) pokonał brązowego medalistę mistrzostw Europy i mistrza kraju z lat 2013 i 2017 Mateusza Polskiego (KB Karlino) 5:0, głównie... pracą nóg i uciekaniem od rywala. Po odbiór srebrnego medalu M. Polski stanął na podium w mundurze Wojska Polskiego. Dodajmy, że wśród medalistów (ale medalistek także) było sporo polskich żołnierzy.

W kat. 57 kg Paweł Brach (Radomiak Radom) pokonał przez RSC w II rundzie Roberta Zakharyana (Skorpion), a radomscy kibice czekali na mistrza Polski seniorów ponad 30 lat.

W wadze 63,5 kg po złoto sięgnął Arkadiusz Zakharyan (Skorpion) pokonując 3:2 Marka Pietruczuka (Victoria Ostrołęka), mistrza Polski z 2014 i 2017 roku.

- Finałowy rywal był mocny, a wcześniej musiałem pokonać jeszcze trzech przeciwników, ale sił wystarczyło, bo trenuję 10 razy w tygodniu, często dwa razy dziennie - wyjaśniał po zwycięstwie w TVP Sport A. Zakharyan.

Natomiast w finale 71 kg Daniel Piotrowski (Skorpion) wygrał z Łukaszem Niemczykiem (Champion Chojnów) 5:0, mimo iż rywal miał na hali głośno dopingujących kibiców.

- Była to bardzo ciężka walka, w której przez dwie rundy utrzymywałem przeciwnika na dystans, a w ostatnim starciu udało mu się przejść do półdystansu - powiedział dla TVP Sport D. Piotrowski.

W kategorii 86 kg, ćwierćfinalista mistrzostw świata Sebastian Wiktorzak (Skorpion) pokonał Tomasza Niedźwieckiego (RUSHH Kielce) 5:0 i tym samym powtórzył sukces z 2019 roku z wagi 81 kg.

- W I rundzie dobrze poboksowałem i się wstrzeliłem, ale później emocje mnie poniosły, a rywal okazał się charakternym gościem - mówił w TVP Sport po walce S. Wiktorzak.

W kategorii 92 kg o złoto boksowali pochodzący właśnie z Wałbrzycha, lecz wychowany w Wielkiej Brytanii Mateusz Bereźnicki (Skorpion) i Mateusz Kubiszyn (Stal Rzeszów). Rok temu w półfinale w Wałczu wygrał Bereźnicki i teraz znów bardzo pewnie zwyciężył szczeciński 20-letni bokser w starciu z trzykrotnym mistrzem świata w kickboxingu full contact, walczącym także w boksie zawodowym i... na gołe pięści.

- Jestem spokojny w walce i jak zwykle jadę po wygraną - powiedział w TVP Sport M. Bereźnicki. - Rywal był silny jak koń, więc musiałem walczyć na dystans.

Także w rywalizacji pań nie zabrakło kilku ciekawych potyczek na turnieju w Wałbrzychu. Kategorię wagową z 54 na 52 kg zmieniła Wiktoria Rogalińska (Skorpion) i po raz drugi z rzędu została mistrzynią Polski. W finale pokonała Martę Magierecką (Academia Gorilla Warszawa) 5:0.

Natomiast w wadze 81 kg finał był zachodniopomorski. 19-letnia Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów) pokonała 31-letnią Sylwię Kusiak (Fight Club Koszalin) 5:0. Goleniowianka, aktualna młodzieżowa mistrzyni Europy U-22, po bardzo dobrym występie wypunktowała byłą mistrzynię Europy seniorek S. Kusiak, która od 2009 do 2020 roku siedem razy triumfowała w mistrzostwach kraju seniorek w kat. 80 kg i +80 kg. Jancelewicz zdobyła swoje pierwsze złoto, a wcześniej odnosiła sukcesy międzynarodowe, m.in. srebro ME Kadetek, brąz ME Juniorek i brąz MMŚ U-19.

W wieku blisko 40 lat kończąca właśnie karierę Karolina Koszewska (Warszawska Szkoła Boksu) została mistrzynią Polski w wadze 70 kg i wybrano ją najlepszą zawodniczką imprezy. Była mistrzyni Europy i Igrzysk Europejskich w wyrównanym finale pokonała ciągle atakującą ją 19-letnią Darię Paradę (Skorpion) 5:0, byłą mistrzynię Europy kadetek i juniorek oraz brązową medalistkę tegorocznych młodzieżowych mistrzostw świata w Kielcach. Pierwsze złoto MP Seniorek Koszewska zdobyła w 2002 roku, czyli wtedy kiedy urodziła się Parada. W ringu doświadczenie wzięło górę nad młodością i siódmy tytuł w karierze wywalczyła pięściarka z Warszawy, ale po walce długo zastanawialiśmy się, czy na pewno szczecinianka była gorsza...

Podobnie jak w finale MP 2020 w Wałczu, w kat. 75 kg znów rywalizowały Agaty Kaczmarska (Radomiak Radom) i Elżbieta Wójcik (KB Karlino). Górą była broniąca tytułu radomianka - 4:1. To jej trzecie złoto w karierze. Natomiast E. Wójcik wygrywała w latach 2015-19, głównie w kat. 75 kg, ale też 69 kg. (mij)