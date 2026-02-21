Bobsleje. Historyczny wyczyn Klaudii Adamek

Klaudia Adamek w barwach szczecińskiego klubu. Fot. MKL Szczecin.

Lekkoatletka, sprinterka MKL-u Szczecin Klaudia Adamek, wspólnie z pilotką Lindą Weiszewski, podczas rozgrywanych we Włoszech zimowych igrzysk olimpijskich, w bobslejowych dwójkach kobiet zajęły 18. miejsce w klasyfikacji generalnej. W finałowym, czwartym ślizgu, Polki uzyskały czas 58,29 sekundy, który pozwolił im utrzymać miejsce w czołowej dwudziestce olimpijskich zawodów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w bobslejach Adamek nie jest zawodniczką szczecińskiego klubu, lecz WKS Floty Gdynia. W Polsce jest dopuszczalne, by reprezentować jednocześnie dwa różne kluby, ale w innych dyscyplinach.

Wró(ćmy jednak do olimpijskiego atartu w Cortinie, który dla Adamek miał wymiar historyczny, bo została pierwszym polskim sportowcem, który wystąpił zarówno na letnich igrzyskach olimpijskich (Tokio 2020), jak i zimowych igrzyskach olimpijskich.

