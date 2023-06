Biegi sztafetowe. Rywalizacja firm i instytucji. Pobiegło 365 sztafet [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Punktualnie o godzinie 11. wystartował na Jasnych Błoniach w Szczecinie NCDC Business Race. Przed biegiem uczestnicy przeprowadzili wspólną rozgrzewkę. Do rywalizacji przystąpiło 365 sztafet szczecińskich firm, w których pobiegło 1460 osób. Dla porównania w roku ubiegłym udział wzięło 299 sztafet. Najwięcej, bo aż 27 czteroosobowych drużyn wystawiła firma Demant. Trasę biegu wytyczono na Jasnych Błoniach i alejkach w Parku Kasprowicza. Każdy uczestnik sztafety miał do do pokonania jedno okrążenie o długości 4 km w zróżnicowanym terenie.

Ł.T