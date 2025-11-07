Badminton. Rusza druga edycja SLB

Badmintoniści rywalizować będą w Fabryce Energii. Fot. Szczecińska Liga Badmintona

Rusza druga edycja Szczecińskiej Ligi Badmintona. Miłośnicy tej dyscypliny będę mieli okazję rywalizować w najbliższych miesiącach w 10 kolejkach.

REKLAMA

Szczecińska Liga Badmintona w ubiegłym roku przyciągnęła dziesiątki zawodników z całego regionu. W tej edycji emocji ma być jeszcze więcej. Liga jest otwarta dla wszystkich – od początkujących po zaawansowanych graczy. Organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł znaleźć odpowiedni dla siebie poziom rywalizacji, a mecze były nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też świetną zabawą.

– Chcemy, by liga była miejscem spotkań badmintonowej społeczności Szczecina. Nie liczy się tylko wynik, ale też pasja, energia i wspólna gra. Każda kolejka to nowa dawka sportowych emocji i okazja do zdobycia cennych punktów w klasyfikacji generalnej. Po każdym spotkaniu gracze mogą awansować lub spaść do niższej grupy, co sprawia, że poziom rywalizacji jest zawsze wyrównany. Zaletą ligi jest możliwość dołączenia w dowolnym momencie sezonu, więc nawet jeśli ktoś przegapi pierwsze kolejki, nic straconego – mówi organizator zawodów Tomasz Giętkowski.

Rozgrywki odbywają się w Fabryce Energii – klubie, który stał się prawdziwym centrum sportowego życia Szczecina. Pierwsza kolejka zaplanowana jest już w najbliższą sobotę (godz. 10), a kolejne w tym roku jeszcze 22 listopada i 13 grudnia. Sezon zakończy się 9 maja.

(woj)

REKLAMA