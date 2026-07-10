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Alexander Gorgon po dołączeniu do Świtu: Piłka wciąż sprawia mi frajdę

Data publikacji: 10 lipca 2026 r. 12:37
Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2026 r. 13:22
Alexander Gorgon po dołączeniu do Świtu: Piłka wciąż sprawia mi frajdę
Alexander Gorgon, były piłkarz Pogoni na zakończenie kariery przywdział koszulkę Świtu Szczecin. Fot. Świt Szczecin Media  

Pozyskanie Alexandra Gorgona przez drugoligowy Świt ucieszyło nie tylko kibiców ze Skolwina. 37-letni piłkarz był przez kilka lat jednym z ulubieńców fanów Pogoni, którzy znów będą mogli go oglądać w Szczecinie. Po pobycie przez 1,5 sezonu w austriackim SCR Altach Gorgon podpisał jednoroczny kontrakt ze Świtem Szczecin. W rozmowie z „Kurierem Szczecińskim" zdradził okoliczności takiego wyboru.

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- Po grze w Altach zapowiadał pan koniec kariery, a jednak stało się inaczej.

- To wszystko wydarzyło się przez przypadek. Razem z Adamem Frączczakiem rozkręcamy naszą wspólną markę, jaką jest szkółka piłkarska (ALFA Individual Football Training - red.). Na zajęciach mieliśmy chłopca, a po zakończeniu zajęć usiadłem z jego tatą przy kawie, żeby omówić pewne sprawy. Spytał mnie, czy nie mam chęci, żeby jeszcze pograć czynnie w piłkę. Nabrało to wszystko tempa, dostałem kontakt do prezesa Świtu Pawła Adamczaka. Rozpoczęły się rozmowy i dałem się namówić, aby jeszcze przez rok pograć.

- Czyli trzeba było zmienić wcześniejszą oficjalną decyzję o zakończeniu kariery?

- Było to powiedziane oficjalnie, ale w tyle głowy siedziało coś takiego, że może będę miał jeszcze frajdę z piłki, ale na niższym poziomie. Wydaje mi się, że mój wiek biologiczny na pewno nie równa się z tym, jak się czuję. Skończyłem karierę, bo wiedziałem, że ciekawych opcji dla mnie raczej nie będzie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale chciałem znowu odnaleźć radość z gry, którą w sumie straciłem w Austrii, gdzie dużo trenowałem, a nie miałem wielu występów w meczach. Dlatego w Świcie pojawiła się naprawdę fajna okazja, żeby jeszcze czerpać frajdę z piłki, a jednocześnie dążyć do niektórych celów, które postawił klub. Dla mnie to idealne połączenie, bo jestem w domu Szczecinie, siedzimy z rodziną, a mimo tego jestem w stanie dalej wykonywać, to co kocham.

- Jakie są te cele postawione przez klub?

- Ogólnie można powiedzieć, że cały czas Świt chce się rozwijać. Dąży się do tego, żeby coraz więcej kibiców przychodziło na mecze. Wiadomo, że w najbliższych latach cały obiekt ma być rozbudowany. Do tego potrzebne są też wyniki sportowe i chcę w tym pomagać.

- Jak pan widzi możliwości drużyny po pierwszych treningach i meczach sparingowych. Będziecie walczyć o awans do I ligi?

- Myślę, że wszyscy mają wielkie chęci, ale nie trzeba od razu ruszać z grubej rury z zapowiedziami. Chcemy walczyć o najwyższe cele, ale z reguły jest tak, że pierwszych sześć, siedem kolejek zweryfikuje od razu, w jakim kierunku to pójdzie. Ja zawsze byłem ambitny i stawiałem sobie wysokie cele, więc zobaczymy, jak daleko zajdziemy z naszą jakością. Muszę przyznać, że od pierwszego dnia treningów jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mamy ambitnych chłopaków z fajnymi charakterami i wszystko ma tutaj ręce i nogi.

- Sprawy organizacyjne jak wyglądają?

- Wiadomo, że jest to na innym poziomie i są trochę inne warunki niż w Ekstraklasie, ale mamy trenera, który robi wszystko co do jego mocy, żeby to było na jakimś poziomie. Dla mnie jest to przyjemne, bo w tej lidze jest taka „szczera piłka” i nie jest tak, gdy grało się na najwyższym poziomie. Tam było dużo marketingu dla mediów klubowych. Zawsze był jakiś hotel, w którym czuło się, jakbyś był w bańce. Wokół ciebie chodziło co najmniej czterech trenerów. Tutaj wszystko jest fajne i proste, jakby powrót do korzeni mojej kariery, gdy ją zaczynałem. Jest się na zgrupowaniu, wszystko jest proste i to ma swój urok.

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eKurierze
z dnia 10-07-2026

 

Rozmawiał Jerzy Chwałek 
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