71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Kończymy sms-owanie!

Choć telewizja publiczna od dawna w likwidacji, redaktor Jarosław Marendziak jak zwykle w olimpijskiej formie, podobnie zresztą jak prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć. Fot. Magdalena KLYTA

W niedzielę o północy kończymy głosowanie sms-owe w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, więc zamieszczamy oficjalną listę kandydatów, na której znalazło się 29 zawodników (choć jest tylko 27 pozycji, bo mamy dwie pary motorowodniaków) oraz 10 szkoleniowców. Przypominamy, na SMS-y czekamy do 21 grudnia, a na kupony - jeszcze o dwa dni dłużej.

Papierowe kupony należy wysyłać do 23 grudnia pocztą na nasz adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin, z dopiskiem „Plebiscyt sportowy”. Można też kupony przynieść osobiście od poniedziałku do piątku (w godz. 9 - 15) do siedziby redakcji (na domofonie należy nacisnąć 211).

SMS-y przyjmujemy do 21 grudnia (do godz. 24). Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Głos na zawodnika wart jest 6 punktów, a głos na trenera wzbogaca go o 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em). Należy wysłać na nr 7248 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika lub trenera. Hasło PS... należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką. Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy wysłać e-maila na adres: kolportaz@24kurier.pl.

Plebiscyt sportowy – lista pretendentów

ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard, zapasy) – MP złoto

2. Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard, zapasy) – MP złoto

3. Konrad Burawski (GK Piast Szczecin, kolarstwo) – MP srebro

4. Kacper Czapla (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

5. Zofia Gaborska (KMS Szczecin, lekkoatletyka) – MP złoto

6. Marta Gockowska i Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – MP brąz

7. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin, piłka nożna) – reprezentant Polski

8. Wiktoria Guść (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

9. Filip Jarota (Prime x Squash Club Szczecin, squash) – MP srebro

10. Dorian Juszczak (SKT Szczecin, tenis) – MP srebro

11. Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) – MP srebro, srebro

12. Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – MP srebro

13. Piotr Lisek (KMS Szczecin. lekkoatletyka) – MP złoto, złoto

14. Kamil Nalepa (Griffin’s-Spin Szczecin, tenis stołowy) – MP złoto

15. Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin, gimnastyka sportowa) – MP złoto, złoto, srebro

16. Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin, piłka nożna) – reprezentantka Polski, Ekstraliga brąz

17. Jakub Rodziewicz (SEJK Pogoń Szczecin), żeglarstwo – MP brąz

18. Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks) – PŚ złoto

19. Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby) – MŚ złoto, srebro; ME złoto; PŚ srebro; MP kobiet złoto

20. Nikola Seremak (GK Piast Szczecin, kolarstwo) – MP srebro

21. Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) – MP złoto, srebro, brąz

22. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin, kajakarstwo ) – MP srebro, srebro

23. Adam Suszczyk i Małgorzata Mrówczyńska (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – ME srebro

24. Maria Taczek (AZS Szczecin, wioślarstwo) – MP złoto, srebro

25. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

26. Marcin Zieliński (H2O Szczecin, sporty motorowodne) – MŚ złoto, ME złoto

27. Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin, koszykówka) – reprezentant Polski

TRENERZY

31. Marcin Adamów (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo)

32. Mirosław Drozd (MKP Szczecin, pływanie)

33. Cezary Jastreb (AKS Białogard, zapasy)

34. Piotr Kula (AZS Szczecin, wioślarstwo)

35. Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

36. Łukasz Markowski (SKT Szczecin, tenis)

37. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

38. Marcin Stankiewicz (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks)

39. Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin, kajakarstwo)

40. Damian Zieliński (GK Piast Szczecin, kolarstwo)

