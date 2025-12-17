71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Coraz więcej typowań

Podsumowaniem plebiscytu będzie gala, na której zazwyczaj nie brakuje ciekawych kuluarowych rozmów. Fot. Magdalena KLYTA

Otrzymujemy coraz więcej głosów w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku i po raz kolejny zamieszczamy oficjalną listę kandydatów, na której znalazło się 29 zawodników (choć jest tylko 27 pozycji, bo mamy dwie pary motorowodniaków) oraz 10 szkoleniowców.

Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Wysyłanie kuponów

Głosowanie tradycyjne na kuponach papierowych potrwa do 23 grudnia (do północy). Papierowe kupony należy wysyłać pocztą na nasz nowy adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Jacka Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego). Można też kupony przynieść osobiście od poniedziałku do piątku (w godz. 9 - 15) do siedziby redakcji (na domofonie należy nacisnąć 211). Nie ma już możliwości – jak to było w poprzednich latach – wrzucania kuponów do skrzynki redakcyjnej przy naszej poprzedniej siedzibie przy pl. Hołdu Pruskiego 8...

Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera” (odbitki ksero nie będą honorowane). Nieważne będą kupony błędnie albo niecałkowicie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów. W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Zachęcamy Czytelników do napisania na kuponie hasła promującego sport, a najciekawsze propozycje nagrodzimy upominkami.

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy do niedzieli 21 grudnia (do godz. 24). Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Głos na zawodnika wart jest 6 punktów, a głos na trenera wzbogaca go o 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em). Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca i trenera wysyłają na nr 7248 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika lub trenera. Hasło PS... należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką. Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy wysłać e-maila na adres: kolportaz@24kurier.pl.

Plebiscyt sportowy – lista pretendentów

ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard, zapasy) – MP złoto

2. Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard, zapasy) – MP złoto

3. Konrad Burawski (GK Piast Szczecin, kolarstwo) – MP srebro

4. Kacper Czapla (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

5. Zofia Gaborska (KMS Szczecin, lekkoatletyka) – MP złoto

6. Marta Gockowska i Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – MP brąz

7. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin, piłka nożna) – reprezentant Polski

8. Wiktoria Guść (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

9. Filip Jarota (Prime x Squash Club Szczecin, squash) – MP srebro

10. Dorian Juszczak (SKT Szczecin, tenis) – MP srebro

11. Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) – MP srebro, srebro

12. Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – MP srebro

13. Piotr Lisek (KMS Szczecin. lekkoatletyka) – MP złoto, złoto

14. Kamil Nalepa (Griffin’s-Spin Szczecin, tenis stołowy) – MP złoto

15. Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin, gimnastyka sportowa) – MP złoto, złoto, srebro

16. Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin, piłka nożna) – reprezentantka Polski, Ekstraliga brąz

17. Jakub Rodziewicz (SEJK Pogoń Szczecin), żeglarstwo – MP brąz

18. Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks) – PŚ złoto

19. Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby) – MŚ złoto, srebro; ME złoto; PŚ srebro; MP kobiet złoto

20. Nikola Seremak (GK Piast Szczecin, kolarstwo) – MP srebro

21. Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) – MP złoto, srebro, brąz

22. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin, kajakarstwo ) – MP srebro, srebro

23. Adam Suszczyk i Małgorzata Mrówczyńska (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – ME srebro

24. Maria Taczek (AZS Szczecin, wioślarstwo) – MP złoto, srebro

25. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

26. Marcin Zieliński (H2O Szczecin, sporty motorowodne) – MŚ złoto, ME złoto

27. Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin, koszykówka) – reprezentant Polski

TRENERZY

31. Marcin Adamów (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo)

32. Mirosław Drozd (MKP Szczecin, pływanie)

33. Cezary Jastreb (AKS Białogard, zapasy)

34. Piotr Kula (AZS Szczecin, wioślarstwo)

35. Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

36. Łukasz Markowski (SKT Szczecin, tenis)

37. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

38. Marcin Stankiewicz (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks)

39. Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin, kajakarstwo)

40. Damian Zieliński (GK Piast Szczecin, kolarstwo)

