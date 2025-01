70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. W poniedziałek Gala Mistrzów Sportu w Hanzie Tower

Szwedzki trener piłkarzy Pogoni Jens Gustafsson (z lewej) nie otrzyma w tym roku nagrody z rąk Romana Cieplińskiego, prezesa i redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”. Fot. Ryszard PAKIESER

W poniedziałek o godz. 19 w Hanzie Tower, a więc w tym samym miejscu co przed rokiem, rozpocznie się Gala Mistrzów Sportu podsumowująca jubileuszowy, 70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2024 roku,którą zgodnie z tradycją ostatnich lat, poprowadzi znany szczeciński dziennikarz Jarosław Marendziak.

Przypomnijmy, że lista kandydatów ustalona została przez Kapitułę Plebiscytu złożoną z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa, a do wstępnej listy dodaliśmy także propozycje naszych Czytelników, które spełniały regulaminowe wymogi. W tym roku na liście pretendentów mieliśmy aż 47 nazwisk (29 sportowców oraz 18 trenerów), a więc zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach i jest to m.in. efekt zmian w regulaminie, jakich dokonała w ubiegłym roku kapituła, która wyłoniła także laureatów nagród specjalnych. Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2024 roku musieli uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Paryżu (w tym roku kapituła drastycznie obniżyła wymagania, bo w poprzednich latach wymagane było podium olimpijskie), zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Dziś uchylimy już rąbka tajemnicy i poinformujemy, że w sportach indywidualnych nasi Czytelnicy okazali się tradycjonalistami, i po bardzo nieudanych dla polskich sportowców igrzyskach olimpijskich w Paryżu (nie pamiętamy nawet, kiedy wcześniej Polska była na bardzo odległym 42. miejscu w klasyfikacji medalowej, z zaledwie jednym złotem i to w tak niszowej dyscyplinie jak wspinaczka skałkowa!), niezbyt docenili zachodniopomorskich olimpijczyków, dopuszczonych do listy pretendentów przez naszą kapitułę, mimo braku wymiernych sukcesów, bo w dziesiątce laureatów znalazła się jedynie olimpijska dwójka… Głosujący swoimi typowaniami nie poparli też naszej tezy, że gry zespołowe są szczególnie lubiane przez kibiców, bo w najlepszej dziesiątce też znalazła się jedynie dwójka drużynowców!

Przed rokiem na naszej gali brylowali przedstawiciele Pogoni Szczecin, bo wśród zawodników triumfował Kamil Grosicki, a wśród trenerów – jego szkoleniowiec Jens Gustafsson. Teraz szansę powtórzenia sukcesu miał jedynie kapitan portowców, bo Szwed opuścił przedterminowo Szczecin, wybierając niezbyt ambitną pracę za grube dolary arabskich szejków.

Możemy jeszcze poinformować, że w jubileuszowym plebiscycie będzie aż 14 laureatów (a nie 13 jak zazwyczaj, czyli 10 sportowców i 3 trenerów), a to z tego względu, że dwaj szkoleniowcy zajęli ex aequo III lokatę, z identyczną sumą punktów, które zdobywać można było poprzez głosy na tradycyjnych papierowych kuponach wycinanych z gazety oraz za pośrednictwem SMS-ów, co staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Triumfatorów naszej jubileuszowej zabawy ogłosimy w poniedziałkowy wieczór w Hanzie Tower, a teraz po raz ostatni zamieszczamy listę pretendentów, by nasi Czytelnicy mogli jeszcze pospekulować, kto ich zdaniem ma szansę na dobre lokaty. Oficjalne wyniki oraz laureatów licznych nagród specjalnych ogłosimy we wtorkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego”.

70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” jest współorganizowany i współfinansowany przez Miasto Szczecin. Głównymi partnerami są Województwo Zachodniopomorskie i Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

(mij)

Lista pretendentów

ZAWODNICY

Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) – zapasy – MP złoto, olimpijczyk

Mateusz Bereźnicki (BKS Skorpion Szczecin) – boks – olimpijczyk

Maciej Bielecki (GK Piast Szczecin) – kolarstwo – ME brąz, MP złoto, srebro i brąz

Konrad Burawski (GK Piast Szczecin) – kolarstwo – MP złoto

Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) – zapasy – ME brąz, MMP złoto, olimpijka

Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin) – sporty motorowodne – MP srebro

Martyna Grajber-Nowakowska (Chemik Police) – siatkówka – MP złoto

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – piłka nożna – kapitan, reprezentant Polski

Wiktoria Guść (MKP Szczecin) – pływanie – ME brąz, MP 2 złota

Filip Jarota (Squash Zone Club) – squash – MP złoto, lider krajowego rankingu

Robert Kamiński (Binowo Park Golf Club) – golf – MP srebro i brąz

Marlena Karwacka (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) – kolarstwo – olimpijka

Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin) – sporty motorowodne – MP srebro i brąz

Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin) – żeglarstwo – MP złoto

Piotr Lisek (KMS Szczecin) – lekkoatletyka – MP 2 złota, olimpijczyk

Andrzej Mazurczak (King Szczecin) – koszykówka – MP srebro, reprezentant Polski

Katarzyna Milczarek (KSJ Zagozd) – jeździectwo – olimpijka

Łukasz Piasecki (AZS Szczecin) – wioślarstwo – MP złoto i brąz

Dominika Pierzchała (Chemik Police) – siatkówka – MP złoto

Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin) – gimnastyka sportowa – MP złoto

Natalia Sadowska (Admirał PC Best Szczecin) – warcaby – MŚ złoto, ME brąz, MP (open) złoto, DMŚ 2 złota i srebro

Nikola Sibiak (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) – kolarstwo – olimpijka

Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin) – kajakarstwo – MP brąz PŚ srebro i brąz, MME srebro MMP2 złota i brąz

Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) – pływanie – MP złoto

Elżbieta Wójcik (KB Karlino) – boks – olimpijka

Filip Zaborowski (MKP Szczecin) – pływanie – MP złoto

Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin) – piłka nożna kobiet – MP złoto, kapitan

Marcin Zieliński (H2O Szczecin) – sporty motorowodne – MŚ złoto, ME srebro

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin) – koszykówka – MP srebro, reprezentant Polski

TRENERZY

Marcin Adamów (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) – kolarstwo

Karol Chabros (BKS Skorpion Szczecin) – boks

Mirosław Drozd (MKP Szczecin) – pływanie

Zygfryd Jarema (GK Piast Szczecin) – kolarstwo

Cezary Jastreb (AKS Białogard) – zapasy

Piotr Kula (AZS Szczecin) – wioślarstwo

Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin) – piłka nożna kobiet

Arkadiusz Miłoszewski (King Szczecin) – koszykówka

Maksymilian Sałuda (Binowo Park Golf Club) – golf

Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin) – żeglarstwo

Kamil Skaskiewicz (AKS Białogard) – zapasy

Hanna Solecka (KB Karlino) – boks

Marcin Stankiewicz (BKS Skorpion Szczecin) – boks

Artur Szarycz (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) – kolarstwo

Marcin Szczepański (KMS Szczecin) – lekkoatletyka

Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin) – kajakarstwo

Patryk Tkaczyk (BKS Skorpion Szczecin) – boks

Damian Zieliński (GK Piast Szczecin) – kolarstwo