70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Drugi tydzień głosowania

Na sportowych galach stałymi bywalcami są m.in. złoty medalista olimpijski i mistrz świata Marek Kolbowicz oraz jego trener Krzysztof Krupecki, a dodajmy że wioślarz, to także bardzo aktywny uczestnik naszej kapituły. Fot. Ryszard PAKIESER

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy jubileuszowy, 70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2024 roku, a dziś zamieszczamy listę kandydatów i drugi kupon. Można również głosować SMS-ami, a to jest chyba nawet wygodniejsze i można typować kandydatów znacznie dłużej niż w tradycyjny sposób.

Lista kandydatów ustalona została przez kapitułę plebiscytu złożoną z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa, a do wstępnej listy dodaliśmy także propozycje naszych Czytelników, które spełniały regulaminowe wymogi. W tym roku na liście pretendentów mamy aż 47 nazwisk (29 sportowców oraz 18 trenerów), a więc zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach i jest to m.in. efekt zmian w regulaminie, jakich 26 lutego dokonała kapituła, która wyłoniła także laureatów nagród specjalnych.

Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2024 roku musieli uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Paryżu (w tym roku kapituła drastycznie obniżyła wymagania, bo w poprzednich latach wymagane było podium olimpijskie), zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski albo w Pucharze Świata. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Wysyłanie kuponów

Głosowanie tradycyjne na kuponach papierowych potrwa do niedzieli 8 grudnia (do północy). Papierowe kupony należy wysyłać pocztą na nasz nowy adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Jacka Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego, więc jeśli ktoś wrzuci list w przyszłą niedzielę do skrzynki pocztowej, to ma małe szanse, by jego kupon został zaliczony…).

Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera” (odbitki ksero nie będą honorowane). Nieważne będą kupony błędnie albo niecałkowicie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów. W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Zachęcamy Czytelników do napisania na kuponie hasła promującego sport, a najciekawsze propozycje nagrodzimy upominkami.

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy znacznie dłużej, a mianowicie do niedzieli 22 grudnia (do godz. 24). Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Głos na zawodnika wart jest 6 punktów, a głos na trenera wzbogaca go o 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em).

Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca i trenera wysyłają na nr 7248 wiadomość o treści: PS. wraz z numerem wybranego zawodnika lub trenera. Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką.

Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy wysłać e-maila na adres: kolportaz@24kurier.pl.

Współorganizatorem 70. Plebiscytu Sportowego naszej redakcji jest Miasto Szczecin, a partnerem - Enea.

(mij)

Lista pretendentów



ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) - zapasy - MP złoto, olimpijczyk

2. Mateusz Bereźnicki (BKS Skorpion Szczecin) - boks - olimpijczyk

3. Maciej Bielecki (GK Piast Szczecin) - kolarstwo - ME brąz, MP złoto, srebro i brąz

4. Konrad Burawski (GK Piast Szczecin) - kolarstwo - MP złoto

5. Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) - zapasy - ME brąz, MMP złoto, olimpijka

6. Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin) - sporty motorowodne - MP srebro

7. Martyna Grajber-Nowakowska (Chemik Police ) - siatkówka - MP złoto

8. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) - piłka nożna - kapitan, reprezentant Polski

9. Wiktoria Guść (MKP Szczecin) - pływanie - ME brąz, MP 2 złota

10. Filip Jarota (Squash Zone Club) - squash - MP złoto, lider krajowego rankingu

11. Robert Kamiński (Binowo Park Golf Club) - golf - MP srebro i brąz

12. Marlena Karwacka (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo - olimpijka

13. Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin) - sporty motorowodne - MP srebro i brąz

14. Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin) - żeglarstwo - MP złoto

15. Piotr Lisek (KMS Szczecin) - lekkoatletyka - MP 2 złota, olimpijczyk

16. Andrzej Mazurczak (King Szczecin) - koszykówka - MP srebro, reprezentant Polski

17. Katarzyna Milczarek (KSJ Zagozd) - jeździectwo - olimpijka

18. Łukasz Piasecki (AZS Szczecin) - wioślarstwo - MP złoto i brąz

19. Dominika Pierzchała (Chemik Police) - siatkówka - MP złoto

20. Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin) - gimnastyka sportowa - MP złoto

21. Natalia Sadowska (Admirał PC Best Szczecin) - warcaby - MŚ złoto, ME brąz, MP (open) złoto, DMŚ 2 złota i srebro

22. Nikola Sibiak (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo - olimpijka

23. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin) - kajakarstwo - MP brąz PŚ srebro i brąz, MME srebro MMP2 złota i brąz

24. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) - pływanie - MP złoto

25. Elżbieta Wójcik (KB Karlino) - boks - olimpijka

26. Filip Zaborowski (MKP Szczecin) - pływanie - MP złoto

27. Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin) - piłka nożna kobiet - MP złoto, kapitan

28. Marcin Zieliński (H2O Szczecin) - sporty motorowodne - MŚ złoto, ME srebro

29. Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin) - koszykówka - MP srebro, reprezentant Polski

TRENERZY

31. Marcin Adamów (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo

32. Karol Chabros (BKS Skorpion Szczecin) - boks

33. Mirosław Drozd (MKP Szczecin) - pływanie

34. Zygfryd Jarema (GK Piast Szczecin) - kolarstwo

35. Cezary Jastreb (AKS Białogard) - zapasy

36. Piotr Kula (AZS Szczecin) - wioślarstwo

37. Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin) - piłka nożna kobiet

38. Arkadiusz Miłoszewski (King Szczecin) - koszykówka

39. Maksymilian Sałuda (Binowo Park Golf Club) - golf

40. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin) - żeglarstwo

41. Kamil Skaskiewicz (AKS Białogard) - zapasy

42. Hanna Solecka (KB Karlino) - boks

43. Marcin Stankiewicz (BKS Skorpion Szczecin) - boks

44. Artur Szarycz (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo

45. Marcin Szczepański (KMS Szczecin) - lekkoatletyka

46. Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin) - kajakarstwo

47. Patryk Tkaczyk (BKS Skorpion Szczecin) - boks

48. Damian Zieliński (GK Piast Szczecin) - kolarstwo