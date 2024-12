70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Coraz więcej SMS-ów

Fot. Dariusz Gorajski

Cały czas trwa głosowanie SMS-owe w 70. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2024 roku. Przypominamy, że za pośrednictwem SMS-ów będzie można jeszcze głosować niemal do samych Świąt Bożego Narodzenia, bo aż do 22 grudnia. Uchylamy teraz rąbka tajemnicy i informujemy, że typowań telefonicznych mamy coraz więcej. Głosowanie na kuponach zostało już natomiast zakończone i zaczęliśmy liczyć głosy.

Lista kandydatów ustalona została przez kapitułę plebiscytu złożoną z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa, a do wstępnej listy dodaliśmy także propozycje naszych Czytelników, które spełniały regulaminowe wymogi. W tym roku na liście pretendentów mamy aż 47 nazwisk (29 sportowców oraz 18 trenerów), a więc zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach i jest to m.in. efekt zmian w regulaminie, jakich 26 lutego dokonała kapituła, która wyłoniła także laureatów nagród specjalnych.

Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2024 roku musieli uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Paryżu (w tym roku kapituła drastycznie obniżyła wymagania, bo w poprzednich latach wymagane było podium olimpijskie), zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski albo w Pucharze Świata. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy do niedzieli 22 grudnia (do godz. 24). Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Głos na zawodnika wart jest 6 punktów, a głos na trenera wzbogaca go o 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em).

Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca i trenera wysyłają na nr 7248 wiadomość o treści: PS. wraz z numerem wybranego zawodnika lub trenera. Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką.

Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy wysłać e-maila na adres: kolportaz@24kurier.pl.

Współorganizatorem 70. Plebiscytu Sportowego naszej redakcji jest Miasto Szczecin, a partnerem - Enea.

(mij)

Lista pretendentów

ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) - zapasy - MP złoto, olimpijczyk

2. Mateusz Bereźnicki (BKS Skorpion Szczecin) - boks - olimpijczyk

3. Maciej Bielecki (GK Piast Szczecin) - kolarstwo - ME brąz, MP złoto, srebro i brąz

4. Konrad Burawski (GK Piast Szczecin) - kolarstwo - MP złoto

5. Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) - zapasy - ME brąz, MMP złoto, olimpijka

6. Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin) - sporty motorowodne - MP srebro

7. Martyna Grajber-Nowakowska (Chemik Police ) - siatkówka - MP złoto

8. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) - piłka nożna - kapitan, reprezentant Polski

9. Wiktoria Guść (MKP Szczecin) - pływanie - ME brąz, MP 2 złota

10. Filip Jarota (Squash Zone Club) - squash - MP złoto, lider krajowego rankingu

11. Robert Kamiński (Binowo Park Golf Club) - golf - MP srebro i brąz

12. Marlena Karwacka (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo - olimpijka

13. Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin) - sporty motorowodne - MP srebro i brąz

14. Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin) - żeglarstwo - MP złoto

15. Piotr Lisek (KMS Szczecin) - lekkoatletyka - MP 2 złota, olimpijczyk

16. Andrzej Mazurczak (King Szczecin) - koszykówka - MP srebro, reprezentant Polski

17. Katarzyna Milczarek (KSJ Zagozd) - jeździectwo - olimpijka

18. Łukasz Piasecki (AZS Szczecin) - wioślarstwo - MP złoto i brąz

19. Dominika Pierzchała (Chemik Police) - siatkówka - MP złoto

20. Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin) - gimnastyka sportowa - MP złoto

21. Natalia Sadowska (Admirał PC Best Szczecin) - warcaby - MŚ złoto, ME brąz, MP (open) złoto, DMŚ 2 złota i srebro

22. Nikola Sibiak (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo - olimpijka

23. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin) - kajakarstwo - MP brąz PŚ srebro i brąz, MME srebro MMP2 złota i brąz

24. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) - pływanie - MP złoto

25. Elżbieta Wójcik (KB Karlino) - boks - olimpijka

26. Filip Zaborowski (MKP Szczecin) - pływanie - MP złoto

27. Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin) - piłka nożna kobiet - MP złoto, kapitan

28. Marcin Zieliński (H2O Szczecin) - sporty motorowodne - MŚ złoto, ME srebro

29. Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin) - koszykówka - MP srebro, reprezentant Polski

TRENERZY

31. Marcin Adamów (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo

32. Karol Chabros (BKS Skorpion Szczecin) - boks

33. Mirosław Drozd (MKP Szczecin) - pływanie

34. Zygfryd Jarema (GK Piast Szczecin) - kolarstwo

35. Cezary Jastreb (AKS Białogard) - zapasy

36. Piotr Kula (AZS Szczecin) - wioślarstwo

37. Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin) - piłka nożna kobiet

38. Arkadiusz Miłoszewski (King Szczecin) - koszykówka

39. Maksymilian Sałuda (Binowo Park Golf Club) - golf

40. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin) - żeglarstwo

41. Kamil Skaskiewicz (AKS Białogard) - zapasy

42. Hanna Solecka (KB Karlino) - boks

43. Marcin Stankiewicz (BKS Skorpion Szczecin) - boks

44. Artur Szarycz (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) - kolarstwo

45. Marcin Szczepański (KMS Szczecin) - lekkoatletyka

46. Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin) - kajakarstwo

47. Patryk Tkaczyk (BKS Skorpion Szczecin) - boks

48. Damian Zieliński (GK Piast Szczecin) - kolarstwo