68. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Wstępna lista zawodników i trenerów

Rozpoczynamy 68. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2022 roku, a głosowanie zacznie się za tydzień, zaś pierwszy kupon wydrukujemy w piątkowym wydaniu. Oczywiście będzie też można głosować SMS-ami.

Dziś prezentujemy wstępną listę, ustaloną przez kapitułę plebiscytu, na której znalazło się 23 zawodników oraz jedna para (małżeństwo, które wspólnie wywalczyło mistrzostwo Polski w sportach motorowodnych) oraz 13 trenerów. Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2022 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria. Mogliśmy kogoś pominąć i dlatego tradycyjnie zwracamy się do Czytelników, by uzupełnili naszą listę. Kandydatów z podaniem: imienia, nazwiska, klubu oraz sukcesów można zgłaszać do poniedziałku 14 listopada listownie (kopertę można też wrzucić do redakcyjnej skrzynki), telefonicznie (501-573-170) lub e-mailem (mal@kurier.szczecin.pl).

WSTĘPNA LISTA KONDYDATÓW

ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard), zapasy

2. Jovana Brakočević-Canzian (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

3. Patryk Dobek (MKL Szczecin), lekkoatletyka

4. Marta i Krzysztof Gockowscy (SKMiNW Ślizg Szczecin), sporty motorowodne

5. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), piłka nożna

6. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin), lekkoatletyka

7. Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów), boks

8. Filip Jarota (Squash Zone Club), squash

9. Marlena Karwacka (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

10. Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

11. Piotr Lisek (OSoT Szczecin), lekkoatletyka

12. Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), piłka nożna

13. Filip Matczak (King Szczecin), koszykówka

14. Karol Ostrowski (MKP Szczecin), pływanie

15. Michał Rozmys (Barnim Goleniów), lekkoatletyka

16. Natalia Sadowska (Admirał Pcbest Szczecin), warcaby

17. Nikola Sibiak (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

18. Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin), lekkoatletyka

19. Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

20. Patrycja Szelągiewicz (Bodaikan Szczecin), karate

21. Nikola Wielowska (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

22. Elżbieta Wójcik (KB Karlino), boks,

23. Filip Zaborowski (MKP Szczecin), pływanie

24. Marcin Zieliński (H2O Szczecin), sporty motorowodne

TRENERZY

1. Marcin Adamus (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

2. Remigiusz Gajewski (Taurus Goleniów), boks

3. Jens Gustafsson (Pogoń Szczecin), piłka nożna

4. Cezary Jastreb (AKS Białogard), zapasy

5. Piotr Juszczak (Bodaikan Szczecin), karate

6. Hakob Karapetyan (KB Karlino), boks

7. Jacek Kostrzeba (Barnim Goleniów) lekkoatletyka

8. Krzysztof Kotuła (MKL Szczecin), lekkoatletyka

9. Oskar Krupecki (MKP Szczecin), pływanie

10. Marek Mierzwiński (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

11. Artur Olejarz (MKL Szczecin), lekkoatletyka

12. Marcin Szopa (Squash Zone Club), squash

13. Andrzej Zieliński (H2O Szczecin), sporty motorowodne