15 szczecinian wystartuje w Tokio na Deaflympics

Bartosz Brzezicki odnosił już sukcesy w międzynarodowych zawodach. Fot. archiwum

W roku jubileuszu 100-lecia Letnich Igrzysk Głuchych, które po raz pierwszy odbyły się w Paryżu w 1924 roku, polski sport niesłyszących świętuje wyjątkowy moment, bo w dniach od 15 do 26 listopada w Tokio odbędzie się XXV edycja Letnich Igrzysk Głuchych (Deaflympics), a do reprezentacji Polski powołano 94 zawodników rywalizujących w kilkunastu dyscyplinach sportowych, zaś wśród nich znalazło się 15 reprezentantów oraz trener koordynator ze Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona i jest to największa grupa klubowa w Biało-Czerwonej ekipie.

REKLAMA

Jest to znaczące osiągnięcie potwierdzające pozycję szczecińskiej Korony, jako jednego z czołowych ośrodków sportu niesłyszących w kraju, a z Korony powołania do Japonii otrzymali: lekkoatleci – Martyna Boguszewicz, Bartosz Brzezicki, Mateusz Borowski, Monika Kamińska, Agata Kosztowny, Daniel Kowalik, Małgorzata Mejka, Natalia Nowaczyk, Sara Plewczyńska, Damian Szyszkowski; koszykarka – Justyna Siwek; kolarze – Małgorzata Krawczyk, Łukasz Rozumek oraz bowlingowcy – Magdalena Palacz i Michał Pick, a ponadto w sztabie reprezentacji Polski znalazł się również szczeciński trener Rafał Śliwka, szkoleniowiec lekkoatletów i koordynator kadry narodowej niesłyszących w lekkoatletyce.

– Udział aż 15 szczecińskich zawodników w jubileuszowych, 25. igrzyskach głuchych to dla nas ogromny zaszczyt – powiedział trener Korony i reprezentacji Rafał Śliwka. – Jest to efekt wielu lat pracy, systematycznych przygotowań i sportowej pasji. W Tokio zawodnicy będą reprezentować Polskę i miasto Szczecin z pełnym zaangażowaniem i dumą.

Przed wylotem do Japonii naszych zawodników czeka intensywny okres przygotowawczy, a oto jak wygląda ramowy harmonogram najważniejszych wydarzeń: 7 listopada – uroczysta przysięga olimpijska w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, 11, 13 i 20 listopada – wyloty poszczególnych grup reprezentacji Polski do Tokio, 15 listopada – ceremonia otwarcia XXV letnich igrzysk głuchych,

26 listopada – ceremonia zamknięcia igrzysk. Jeśli chodzi o centralne przygotowania do zawodów, to jako pierwsza rozpocznie je koszykarka Justyna Siwek na obozie w Wałczu od 16 do 19 października. Zgrupowanie lekkoatletów rozpocznie się w portugalskim w Monte Gordo 20 października i potrwa do końca miesiąca. Hiszpańskie przygotowania kolarzy zaplanowano w Katalonii na Costa Brava w miasteczku Lloret de Mar w terminie: 24 października – 2 listopada.

– To historyczny moment dla naszego klubu i całego środowiska sportowego w Szczecinie – stwierdził prezes zarządu Korony Marek Miśków. – Nigdy wcześniej tak liczna grupa zawodników Korony nie reprezentowała Polski na igrzyskach głuchych. Jesteśmy dumni, że nasza praca organizacyjna, szkoleniowa i wychowawcza przynosi tak wymierne efekty. Wierzę, że nasi sportowcy pokażą w Tokio nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także hart ducha i wartości, które od lat budujemy w klubie.

Przypomnijmy, że pierwsze letnie igrzyska głuchych odbyły się w 1924 roku w Paryżu i zapoczątkowały stuletnią tradycję światowego ruchu sportowego osób niesłyszących. Deaflympics są jednym z najstarszych cyklicznych wydarzeń sportowych na świecie, starszym nawet niż paraolimpiady. W jubileuszowej, 25. edycji igrzysk w Tokio weźmie udział kilka tysięcy sportowców z kilkudziesięciu krajów, rywalizujących w ponad 20 dyscyplinach. Dla Polski będzie to szczególny udział, zarówno ze względu na liczbę zawodników, jak i wysoki poziom sportowy poszczególnych reprezentacji.

– Sukces naszych zawodników to także sukces całej społeczności, która wspiera Koronę, a więc trenerów, rodziców, partnerów i sympatyków – podkreślił wiceprezes zarządu Korony Olgierd Koczorowski. – To dowód, że konsekwencja, pasja i współpraca prowadzą do wielkich osiągnięć. Jubileuszowe Igrzyska w Tokio będą okazją, aby pokazać światu, że sport osób niesłyszących w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie, a Szczecin jest jednym z jego najważniejszych ośrodków.

(oprac. mij)

REKLAMA