Zawody w tworzeniu gier komputerowych

Fot. mat. organizatorów

GryfJam to jedyny w regionie konkurs tworzenia gier komputerowych, który gromadzi najbardziej utalentowanych grafików, programistów, designerów i dźwiękowców. Twórcy poznają temat podczas otwarcia wydarzenia i mają niecałe 42 godziny na stworzenie gry.

GryfJam 2023 to piąta edycja zawodów w tworzeniu gier. Jest to GameDevowy Hackaton, w którym uczestnicy w maksymalnie pięcioosobowych zespołach tworzą projekt gry na zadany temat. Co jednak najtrudniejsze, temat poznają dopiero w momencie otwarcia konkursu i w mają niecałe dwa dni na stworzenie gry i zaprezentowanie jej przed publicznością gali finałowej. N

Najważniejsza jest jednak integracja. Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie gier, szansa za zdobycie doświadczenia i umiejętności pracy w zespole. Młodzi programiści, graficy, designerzy i dźwiękowcy mogą sprawdzić swoje umiejętności i razem stworzyć coś ciekawego. Kto wie, może ta współpraca będzie początkiem nowej serii gier?

GryfJam odbędzie się 26-28 maja w Technoparku Pomerania (ul. Cyfrowa, budynek F2). Gala otwarcia z ogłoszeniem tematu konkursu odbędzie się w piątek 26 maja o 19:00, a finałowe wersje gier poznamy podczas finału z głosowaniem publiczności w niedzielę 28 maja o 13:00. (Kly)