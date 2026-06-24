Za wybitne osiągnięcia wyróżniono 472 uczniów szczecińskich szkół

We wtorek, 23 czerwca, wyróżnienia odebrali uczniowie szkół podstawowych i średnich. Fot. Dariusz Gorajski

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. We wtorek, 23 czerwca, wyróżnienia odebrało łącznie 472 uczniów szczecińskich szkół. Uroczystość podzielono na dwie części – najpierw nagrody wręczono uczniom szkół podstawowych, a następnie laureatom ze szkół ponadpodstawowych.

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W tym roku do Urzędu Miasta wpłynęły 624 wnioski o przyznanie nagrody, w tym 346 ze szkół podstawowych i 278 ze szkół ponadpodstawowych. Wymagane kryteria punktowe spełniło ostatecznie 472 uczniów.

Laureatom gratulował prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

– W każdej z tych nagród kryje się historia waszej pracy przez cały rok szkolny. To nie tylko efekty widoczne na świadectwach, ale także zaangażowanie w konkursy, olimpiady i naukową rywalizację, w której realizujecie swoje pasje i ambicje – mówił prezydent.

Podziękował również nauczycielom i rodzicom.

– Gratuluję waszym nauczycielom, mentorom i rodzicom. To oni pomagali wam w tej drodze, wspierali was w kolejnych wyzwaniach i współtworzyli wasze sukcesy – podkreślił Piotr Krzystek.

Wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński zaznaczył, że sukcesy uczniów są efektem systematycznej pracy przez cały rok szkolny.

– Dzięki waszej ciężkiej pracy, wiedzy i wytrwałości osiągnęliście sukcesy nie tylko w nauce, ale także w konkursach i olimpiadach. Dzisiaj możecie być z siebie dumni, bo jesteście przykładem dla innych uczniów – mówił. Wicewojewoda odniósł się także do poziomu edukacji w regionie. – Czasami można usłyszeć, że szczecińskie czy zachodniopomorskie szkoły są gorsze od tych z Warszawy, Krakowa czy Wrocławia. To nieprawda. Jesteście tak samo dobrze przygotowani i tak samo ambitni – podkreślił.

Gratulacje laureatom złożył również Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Andrzej Kobyliński, który zwrócił uwagę, że osiągnięcia uczniów są wynikiem współpracy młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz ich wspólnego zaangażowania w proces edukacji.

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin przyznawane są za wybitne osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania. Trafiają do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach.

(dg)

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