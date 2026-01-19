Wykłady o języku polskim. Przecinki, które ratują życie

Z początkiem nowego roku wraca cykl spotkań z serii „Wykłady o języku polskim”. To wspólna inicjatywa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i szczecińskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, które od lat krzewi wiedzę o naszej mowie ojczystej. Najbliższy wykład już dziś, 19 stycznia.

– W roli przewodniczki po meandrach interpunkcji wystąpi dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US z Instytutu Językoznawstwa US, która z charakterystyczną swadą i finezją udowadnia, że znaki przestankowe to nie tylko formalność, ale często kwestia… życia i śmierci – zapowiadają organizatorzy. – Znakomity, a zarazem dowcipny tytuł wykładu: „Jedzcie dzieci! Przecinek ratuje życie!”, mówi sam za siebie.

Spotkania odbywają się w sali Biblioteki Międzywydziałowej US przy al. Piastów 40b (budynek 3), zawsze o godzinie 17. Udział w wykładach jest bezpłatny.

