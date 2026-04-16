Wygnali Bieruta z trybuny. Wernisaż, wystawa i dyskusja

„Wygnali Bieruta z trybuny” – to tytuł wystawy plenerowej na temat Szczecińskiego Kwietnia 1946 roku, na której otwarcie w piątek 17 kwietnia o godz. 12 na Placu Zgody w Szczecinie zaprasza szczeciński oddział IPN.

To wyjątkowa ekspozycja przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, która mówi o genezie, przebiegu i konsekwencjach wydarzeń, do których doszło podczas antykomunistycznej manifestacji harcerzy w czasie zlotu ZHP pod hasłem „Trzymamy Straż nad Odrą” w Szczecinie.

13 kwietnia 1946 roku w obecności Bolesława Bieruta na trybunie honorowej u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie młodzież skandowała „Mikołajczyk!”, śpiewała „Sto lat” i wołała „Niech żyje!” widząc na trybunie wicepremiera rządu tymczasowego Stanisława Mikołajczyka. Wściekły Bolesław Bierut w pośpiechu opuścił trybunę honorową.

Kuratorzy wystawy: dr Artur Kubaj i Piotr Semka nazwali te wydarzenia po raz pierwszy właśnie „Szczecińskim Kwietniem 1946”, wpisując je w cały ciąg wystąpień antykomunistycznych w Szczecinie od 1946 do 1989 roku i uznając rangę tego wydarzenia jako istotnego dla tożsamości miasta.

Na wystawę składają się plansze z archiwalnymi zdjęciami, dokumentami czy plakatami, ulotkami dotyczącymi tego wydarzenia i jego kontekstu. Jest m.in. zdjęcie zdenerwowanego wyraźnie Bolesława Bieruta czy ignorowanego wyraźnie przez komunistów wicepremiera Stanisława Mikołajczyka podczas drugiego dnia obchodów harcerskiego zlotu. Podkreślają także, że to właśnie wydarzenia w Szczecinie spowodowały, że komunistyczne władze wykreśliły z kalendarza obchody święta Konstytucji 3 Maja.

Materiały, które zobaczymy na wystawie, pochodzą z wielu źródeł: od Polskiej Agencji Prasowej, poprzez Muzeum Narodowe, Archiwum Państwowe, po zbiory prywatne.

W wernisażu wystawy na Placu Zgody weźmie udział dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztof Męciński, a oprowadzą po niej Piotr Semka i dr Artur Kubaj.

Wystawie towarzyszyć będzie specjalnie z tej okazji wydana publikacja pt. „Wygnali Bieruta z trybuny. Szczeciński kwiecień 1946”. Kuratorzy wystawy, a jednocześnie autorzy tej publikacji, spotkają się z widzami i czytelnikami w piątek o godz. 17.30 w Przystanku Historia (Plac Brama Portowa). Podczas spotkania i dyskusji dokładnie omówią wydarzenia podczas zlotu ZHP w 1946 r. w Szczecinie i ich konsekwencje.

Wstęp wolny. (K)

