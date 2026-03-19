Wybitni uczniowie wyróżnieni [GALERIA]

35 uczniów z województwa zachodniopomorskiego otrzymało stypendia przyznawane przez MEN, a aż 194 od Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie zostali uhonorowani podczas uroczystości w Szczecinie i Koszalinie. Fot. Agata JANKOWSKA

Najlepsi uczniowie z zachodniopomorskich szkół odebrali w czwartek (19 marca) dyplomy i stypendia przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez Ministra Edukacji Narodowej. Uroczyste uhonorowanie stypendystów miało miejsce w gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie przy al. Piastów, a dyplomy wręczali Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty oraz Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

REKLAMA

W roku szkolnym 2025/2026 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 35 uczniów i absolwentów szkół z województwa zachodniopomorskiego. Natomiast stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 194 uczniom z naszego regionu. Podczas uroczystości w Szczecinie uhonorowano stypendystów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz miast Szczecin i Świnoujście.

- Jeżeli ktoś mówi mi, a często tak się zdarza, że te następne pokolenia to są już stracone pokolenia, że już nic z was nie będzie, to wy jesteście właśnie dowodem na to, że tak nie jest. Jesteście fenomenalni i to jako całe pokolenie, nie tylko ci wybrani, którzy dzisiaj udowodnili swoją pracą, że im się należy trochę więcej uwagi i trochę więcej atencji, ale wszyscy jesteście ważni - mówił do młodych ludzi wojewoda Adam Rudawski. - Cieszę się i chcę wam powiedzieć, że to jest wasza nagroda. I pamiętajcie, że wszystko to robimy nie dla rodziców, tylko dla siebie. I najważniejsza moja rekomendacja, którą każdemu, wręczając dzisiaj wyróżnienia od pana premiera, powiem - żeby był szczęśliwy, bądźcie szczęśliwi.

- Mam nadzieję, że ta nagroda, gratulacje, stypendium, to wyróżnienie, to przede wszystkim ogromny prestiż i święto dla każdej społeczności. Dla każdej szkoły, dla każdego nauczyciela, który was prowadzi, ale również dla rodziców, którzy pewnie dzisiaj też zaszczycili nas tutaj swoją obecnością - powiedział Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty. - Niech to będzie taki bodziec do dalszego działania, do dalszej motywacji, do dalszej pracy. Młodzi ludzie charakteryzują się tym, że są odważni, że zdobywają świat, że czasami trzeba zaryzykować.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest uczniom publicznych oraz niepublicznych szkół dla młodzieży, którzy osiągają wybitne wyniki edukacyjne lub sportowe. Jak przypomina Kuratorium Oświaty w Szczecinie, nagroda ta przyznawana jest na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty i stanowi wyróżnienie dla młodych ludzi wykazujących się wieloletnią, systematyczną pracą oraz ponadprzeciętnymi osiągnięciami. Do najważniejszych kryteriów przyznania stypendium należą m.in.: uzyskanie tytułu laureata międzynarodowej olimpiady, laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub turnieju, zdobycie tytułu laureata konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję lub stowarzyszenie naukowe, osiąganie najwyższych wyników w nauce w ramach indywidualnego programu lub toku nauki, uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem studiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów, a także uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w swojej szkole średnią ocen. O stypendium mogą ubiegać się również uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągający w niej najwyższe wyniki, przy jednoczesnym uzyskiwaniu co najmniej dobrych wyników w pozostałych przedmiotach. Świadczenie przyznawane jest jednemu uczniowi w danej szkole na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i wypłacane w dwóch ratach ze środków budżetu państwa.

Tego samego dnia odbyła się uroczystość w delegaturze ZUW w Koszalinie. Tam stypendia odebrali uczniowie z miasta Koszalin oraz powiatów: białogardzkiego, drawskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego.©℗

Agata Jankowska

REKLAMA