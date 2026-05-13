Środa, 13 maja 2026 r. 
Wkrótce kolejne Dyktando Uniwersyteckie. Trwają zapisy

Data publikacji: 12 maja 2026 r. 23:03
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2026 r. 23:03
Fot. Ryszard PAKIESER  

Zbliża się kolejne Dyktando Uniwersyteckie organizowane przez Uniwersytet Szczeciński. Dla wszystkich, którzy chcą się zmierzyć z poprawną polszczyzną, zostać Uniwersyteckim Mistrzem Ortografii i wygrać nagrodę pieniężną.

Dyktando Uniwersyteckie organizowane jest z inicjatywy prof. dr hab. Ewy Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa US. Tegoroczne odbędzie się 22 maja br. o godz. 11 w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US przy ul. Mickiewicza 16a.

Do wygrania: I miejsce – Tytuł Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii i 3000 zł, II miejsce – Tytuł Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii i 2000 zł, III miejsce – Tytuł Uniwersyteckiego II Wicemistrza Ortografii i 1000 zł. Szczegóły i regulamin: https://dyktando.usz.edu.pl/ Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja br. o godz. 23.59.

(K)

