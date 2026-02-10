Ważne nominacje dla naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego

Profesor Adam Wątor Fot. archiwum

Decyzją władz Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności dwóch pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego dostało ważne nominacje na kadencję 2026–2030. Profesorowie Adam Wątor i Radosław Ptaszyński zostali członkami Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. To wielotomowa publikacja, która gromadzi biografie nieżyjących osób, zasłużonych dla Polski. Pierwszy tom wydano w 1935 roku, a do 2025 roku ukazało się ich aż 56. Dostępna jest jego internetowa wersja, która zawiera 8 tysięcy wybranych haseł.

(as)

