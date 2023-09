W Darłowie o nowych technologiach i wartościach w bibliotece

W Darłowie bibliotekarze i bibliotekarki z regionu spotkają się podczas 5. Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego. Fot. materiały organizatora

15 września bibliotekarze z naszego regionu spotkają się w Darłowie, aby zapoznać się z nowymi trendami w edukacji bibliotecznej i animacji kultury. Głównym punktem programu będą warsztaty tematyczne poświęcone między innymi nowym technologiom, wykluczeniu, wolontariatowi czy budowaniu przestrzeni biblioteki.

– Jako stowarzyszenie integrujące bibliotekarzy i zaangażowane w działania społeczno-kulturowe mamy świadomość szybkości procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i chcemy poprzez profesjonalne warsztaty wspierać rozwój kompetencji i postawy otwartości na te zmiany wśród bibliotekarzy Pomorza Zachodniego – piszą organizatorzy wydarzenia.

Uczestnicy 5. Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poprowadzonych przez profesjonalnych i zaangażowanych w swoją pracę bibliotekarzy. Jolanta Miękus z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie poprowadzi spotkanie pt.: „Innowacje technologiczne w bibliotece – roboty”. Bibliotekarka w 2022 roku uzyskała tytuł Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku, zajęła też 2. miejsce w kraju w ogólnopolskiej edycji konkursu Bibliotekarz Roku 2022. Jej pasją są nowoczesne technologie i roboty Codey Rocky. Anna Biały, prezeska Stowarzyszenia POLITES, naukowczyni i działaczka społeczna, zajmie się wolontariatem w bibliotece i opowie, jak go zorganizować. Marta Kostecka, bibliotekarka i edukatorka kulturalna, poruszy zagadnienie biblioteki jako przestrzeni wspólnej i postara się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być to przestrzeń. Barbara Markowska, na co dzień bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz radna osiedla Drzetowo-Grabowo, będzie prowadziła warsztaty pt.: „Jak zaprosić do biblioteki osoby wykluczone z udziału w kulturze?”. Uczestnicy poznają metody diagnozy potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności oraz dobre praktyki włączające z różnych miejsc w Polsce.

Do udziału w warsztatach zgłosiło się 80 osób. Gośćmi 5. Forum Bibliotekarzy będą pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Krakowa, którzy zaprezentują innowacje społeczne użyteczne w bibliotekach. Planowane są także działania integracyjno-edukacyjne takie jak zwiedzanie zamku w Darłowie, miejski spacer edukacyjny z przewodnikiem oraz spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, z którymi bibliotekarze będą mogli nawiązać współpracę lub zaczerpnąć inspirację z ich działań.

Organizatorem wydarzenia jest Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. ©℗

