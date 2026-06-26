Uczniowie pożegnali rok szkolny. Ostatni dzwonek i początek nowej drogi [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Były świadectwa, także z czerwonym paskiem, wzruszenie rodziców, podziękowania dla nauczycieli i pożegnanie ósmoklasistów. W piątek w Szkole Podstawowej nr 24 uroczyście zakończono rok szkolny 2025/2026. Nie zabrakło programu artystycznego przygotowanego przez uczniów oraz wielu emocji towarzyszących tym, którzy po ośmiu latach opuszczają szkolne mury.

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Najbardziej podniosłym momentem uroczystości było pożegnanie uczniów klas ósmych. Absolwenci odebrali świadectwa, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i podziękowania za lata spędzone w szkole. Dla jednych był to początek wakacji, dla innych zakończenie ważnego etapu życia i oczekiwanie na rozpoczęcie nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Wśród rodziców nie brakowało wzruszenia. Anna i Tomasz Kołtuniewicz przyznawali, że tegoroczne zakończenie roku szkolnego ma dla ich rodziny wyjątkowy wymiar.

– Jesteśmy rodzicami dwójki dzieci. W tym roku nasz syn kończy ósmą klasę i jesteśmy z niego bardzo dumni. Oboje naszych dzieci kończy tę szkołę ze świadectwami z czerwonym paskiem. To dla nas ogromna satysfakcja i wzruszenie. Kończy się pewien etap, a jednocześnie zaczyna nowy. Syn wybrał liceum o profilu biologiczno-chemicznym i teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki rekrutacji. Trzymamy za niego kciuki i będziemy go wspierać na każdym etapie – mówiła Anna Kołtuniewicz.

Podkreślała również, że zakończenie roku szkolnego jest doskonałą okazją, by podziękować nauczycielom.

– Chcemy podziękować całemu gronu pedagogicznemu za cierpliwość, za codzienny uśmiech, wsparcie i trud włożony w wychowanie naszych dzieci. To dzięki tej pracy mogły rozwijać swoje pasje i osiągać sukcesy – mówiła.

Świadectwo z wyróżnieniem odebrała również Oliwia Tanasiewicz.

– Najbardziej lubię wychowanie fizyczne i język angielski. Wakacje chcę spędzić z rodziną, być może nad morzem, ale najchętniej znowu pojechałabym w góry. Niedawno byliśmy z klasą w Kotlinie Kłodzkiej i bardzo mi się tam podobało. To już moje trzecie świadectwo z czerwonym paskiem – mówiła z uśmiechem.

Dyrektor szkoły Dorota Sagan podsumowała kończący się rok jako czas intensywnej pracy całej szkolnej społeczności.

– To był trudny, bardzo pracowity rok, wymagający dużego zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodziców. Najważniejsze jest jednak to, że zakończyliśmy go bezpiecznie i w dobrej atmosferze. Jestem dumna z tego, co wspólnie udało się osiągnąć – powiedziała.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 29.06.2026 r.

(dg)

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