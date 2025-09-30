Szczecińska konferencja o mikroorganizmach. Wyróżniono młodych naukowców

Podczas konferencji w Radisson Blu zaprezentowano 10 referatów. Fot. ZUT

W hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyła się 57. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna pn. „Mikroorganizmy w środowisku i służbie człowieka”.

Konferencja była współorganizowana przez trzy jednostki naukowe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: Katedrę Bioinżynierii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedrę Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Katedrę Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. Arkadiusz Telesiński.

Odbywająca się cyklicznie Konferencja Mikrobiologiczna to okazja do spotkania specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami mikrobiologii. Celem wydarzenia było przedstawienie najnowszych osiągnięć oraz podsumowanie dotychczasowej wiedzy w badaniach z zakresu mikrobiologii ogólnej, środowiskowej i medycznej, a także biologii molekularnej oraz biotechnologii. W tegorocznej edycji konferencji uczestniczyło 70 osób z 14 jednostek naukowych w Polsce. Naukowcy zaprezentowali 10 referatów oraz 44 postery.

W trakcie konferencji zorganizowana została również sesja młodych naukowców pt. „Młodzi mikrobiolodzy – nauka, praktyka, przyszłość”, podczas której młodzi adepci nauki zaprezentowali wyniki swoich badań. Ich prezentacje oraz postery oceniane były przez komisję konkursową w składzie: prof. Katarzyna Czaczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. Danuta Wojcieszyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Barbara Futa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. Jacek Grzyb (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) oraz Adam Polilejko (OMIXYS).

W części referatowej zwyciężyła Martyna Mielniczuk, studentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (SKN BioReaktor), która zaprezentowała referat pt. „BioCelluWax jako ekologiczne opakowania przyszłości – testowanie w warunkach rzeczywistych folii na bazie celulozy bakteryjnej pokrytych różnymi rodzajami wosków”. Natomiast w części posterowej pierwsze miejsce zajęła mgr Hanna Loika z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która przedstawiła plakat pt. „Charakterystyka nowowyizolowanego bakteriofaga vB_Pa_DP aktywnego wobec klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa”.

(as)