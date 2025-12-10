Studentka Uniwersytetu Szczecińskiego spełni „amerykański sen”

Oliwia Giergielewicz otrzymała nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych, która pozwoli jej wziąć udział w prestiżowej konferencji. Fot. Uniwersytet Szczeciński

Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyło się uroczyste, symboliczne wręczenie nagrody w konkursie rektora prof. Waldemara Tarczyńskiego pod nazwą „American Dream”. Laureatką została Oliwia Giergielewicz – studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska.

REKLAMA

Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych pozwoli jej wziąć udział w prestiżowej konferencji międzynarodowej „Alone Together” w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie reprezentować Uniwersytet Szczeciński.

Konkurs kierowany był do studentów i doktorantów US zainteresowanych zagadnieniami takimi jak samotność, wykluczenie, cisza i uważność, którzy chcieliby przedstawić swoje badania naukowcom z całego świata. Konkurencja była bardzo duża, a stawka niezwykle wysoka. Komisja Konkursowa, złożona z ekspertów w zakresie interdyscyplinarnych badań nad samotnością, osamotnieniem, ciszą i introwersją – prof. Julian Stern z Lincoln Bishop University (UK), prof. Richard Cleveland z Georgia Southern University (USA), dr Barbara Żakowska (US) i dr Małgorzata Wałejko (US) – przeanalizowała 25 nadesłanych prac. Najlepsza okazała się praca Oliwii Giergielewicz, która na konferencji w Stanach Zjednoczonych przedstawi wystąpienie zatytułowane Silence as a Double-Edged Sword – the Use of Silence in Feminist Literature. W swoich badaniach wskazuje na różnicę między literackim wykorzystywaniem ciszy jako cechy negatywnej – narzędzia opresji – a cechy pozytywnej – będącej drogą oporu. Nawiązuje do teorii feminizmu społecznego, teorii języka i feministycznej analizy dyskursu.

– To jest dla mnie kolejny duży krok, który daje wiele możliwości – projekty, współprace z naukowcami, od których można czerpać wiedzę. W przyszłości rozważam doktorat – mówi laureatka.

Konferencja „Alone Together” odbędzie się 23-25 kwietnia w Savannah w USA i jest współorganizowana przez Georgia Southern University, Lincoln Bishop University oraz Uniwersytet Szczeciński. Wezmą w niej udział badacze z 11 krajów. Większość z nich zgłosiła do udziału swoich studentów, którzy także będą mogli wziąć udział w wydarzeniu.

(as)

REKLAMA