Studenci przyznali Gryfy

Gala Aktywności Studenckiej została zorganizowana już po raz czwarty. Fot. US

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował czwartą edycję Gali Aktywności Studenckiej „Gryfy Samorządności 2023”. Nagrody trafiły do studentów, pracowników i jednostek uczelnianych, wybranych w głosowaniu społeczności akademickiej. Dodatkowo członkowie samorządu wyróżnili osoby i organizacje zasłużone dla społeczności studenckiej.

Nagrody w konkursie Gryfy Samorządności 2023 przyznane zostały w pięciu kategoriach. Statuetki trafiły do: Klaudii Lewity – Studenckiego Naukowca Roku, Wiktorii Guść – Studenckiego Sportowca Roku, Jakuba Mieczaja – Studenckiego Twórcy Roku, Agnieszki Bruczko – Społecznika Roku oraz Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów i Immunologów Antygen jako Najaktywniejszej Organizacji Studenckiej.

Poza konkursem nagrodzono osoby i jednostki, które przez cały rok akademicki wspierały studentów, pomagały rozwiązywać problemy, umożliwiały rozwój oraz kształtowały życie akademickie społeczności studenckiej. Za „przyjazny akademik” uznano Dom Studenckie nr 4 Portowiec, za „przyjaciela samorządu” – rzeczniczkę prasową US Agnieszkę Lizak oraz Pawła Michalika, rzecznika praw studenta US. Marszałka Olgierda Geblewicza doceniono za to, że jest „partnerem studentów”.

Podczas uroczystej gali wyróżniono także mentorów wydziałów, na których głosowali studenci za pomocą platformy e-prodziekan. Oto wyniki. Mentor Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: prof. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej. Mentor Wydziału Humanistycznego: dr Łukasz Muniowski. Mentor Wydziału Nauk Społecznych: dr Małgorzata Szcześniak. Mentor Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania: prof. Waldemar Gos. Mentor Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia: prof. Katarzyna Kotarska. Mentor Wydziału Prawa i Administracji: Patryk Kupis. Mentor Wydziału Teologicznego: prof. Grzegorz Wejman.

Gryfy Samorządności to nagroda corocznie przyznawana przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego. Honoruje osoby i instytucje, które swoją działalnością wyróżniły się w minionym roku akademickim. Celem konkursu jest docenienie różnorodności talentów oraz zaangażowania w społeczność akademicką Uniwersytetu Szczecińskiego.

(as)