Stocznie w Polsce: nie tylko historia. Ogólnopolska konferencja naukowa w Szczecinie

Fot. Wojciech Sobecki

W czwartek 25 czerwca 2026 roku w Szczecinie odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa „Zapomniane miejsca. Stocznie w Polsce: nie tylko historia”. Spotkanie zostanie zorganizowane w Świetlicy Wolności przy pl. Ofiar Grudnia 1970 nr 19. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie.

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Konferencja poświęcona jest wielowymiarowemu znaczeniu polskich stoczni – nie tylko jako miejsc produkcji przemysłowej, ale także jako przestrzeni społecznej, kulturowej i historycznej. W programie przewidziano wystąpienia badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, prezentujące tematy związane będą z historią przemysłu okrętowego, pamięcią zbiorową oraz przemianami społecznymi.

Obrady rozpoczęły się o godz. 10. Po uroczystym otwarciu odbył się pokaz filmu „Święty gniew” w reżyserii Pawła Domańskiego. Teraz odbywa się pierwszy blok wystąpień naukowych. W jego ramach prof. Piotr Perkowski (Uniwersytet Gdański) przedstawi referat dotyczący polskiego przemysłu okrętowego w kontekście kryzysu światowej gospodarki morskiej. Prof. Konrad Knoch (Uniwersytet Gdański) omówi rolę „Głosu Stoczniowca” w kształtowaniu wizerunku stoczni w latach 70. XX wieku, a Barbara Kosk (Uniwersytet Gdański) zaprezentuje analizę przestrzeni emocjonalnych strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Po sesji przewidziano dyskusję oraz przerwę kawową.

W kolejnym bloku dr Marta Marcinkiewicz (IPN Szczecin) przybliży postać Ryszarda Wyżgi – stoczniowca i działacza opozycji demokratycznej w PRL. Dr Michał Paziewski zaprezentuje zagadnienie delegatury szczecińskiej Zjednoczenia Stoczni Polskich w latach 1945-1947. Prof. Sebastian Ligarski (Centrum Solidarności „Stocznia”, Politechnika Koszalińska) poruszy temat stoczni jako przestrzeni integracji społecznej.

W części międzynarodowej dr Philipp Aumann (Historisch-Technisches Museum Peenemünde) przedstawi referat dotyczący kultury przemysłowej w rejonie ujścia Odry oraz znaczenia ruin i pozostałości ośrodka zbrojeniowego Peenemünde jako źródła historycznego.

Po przerwie obiadowej obrady zostaną wznowione. Dr Joanna Nowicka (Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) zaprezentuje przemiany stoczni szczecińskich w kontekście zmian społeczno-gospodarczych. Dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) podejmie refleksję nad „filozofią budowy okrętów”, a Wojciech Sobecki (intermare.pl) przedstawi temat promów produkowanych w Stoczni Szczecińskiej. Całość zakończy dyskusja panelowa.

O godzinie 17 rozpocznie się panel dyskusyjny poświęcony życiu i twórczości Andrzeja Forysia z udziałem Karoliny Dzięwięckiej oraz Jolanty Gramczyńskiej.

Partnerem konferencji jest SEDINA PIPES Prefabrication sp. z o.o.

(k)

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