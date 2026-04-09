Startuje konkurs na Szkolne Strefy Harmonii

Szczecińskie szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Filharmonię. Wygrana pokryje koszty stworzenia strefy ciszy i relaksu na terenie placówki.

Filharmonia w Szczecinie ogłosiła siódmą edycję konkursu na Szkolne Strefy Harmonii. Jej celem jest wyłonienie najlepszej koncepcji miejsca ciszy, relaksu i dobrych dźwięków dla szkół. Łączna pula nagród to 30 000 złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja. Konkurs przeznaczony jest dla szkół.

Szkolna Strefa Harmonii to miejsce w szkole wolne od zgiełku i hałasu, dostępne dla wszystkich, działające według ustalonych i zaakceptowanych zasad, posiadające swój program i opiekuna. To, jak informują organizatorzy, miejsce bezpieczne, przyjazne, sprzyjające koncentracji oraz rozwojowi zainteresowań i pasji, w którym szanowana jest wrażliwość, szczególne potrzeby wszystkich korzystających. Strefa powinna znajdować się w obszarze, który umożliwia odizolowanie od hałasu na korytarzu, ale też mieć sprecyzowany przez szkołę regulamin.

Aby wziąć udział w konkursie, należy: wybrać fragment szkolnej przestrzeni (klasa, magazyn, nieużywane pomieszczenie, część świetlicy czy korytarza), zastanowić się, co można zrobić, aby odizolować to miejsce od hałasu pochodzącego z zewnątrz, co można w tym miejscu zmienić, aby przyjemnie spędzało się tam czas, opisać, co powinno się dziać w Strefie Harmonii.

Może to być miejsce słuchania muzyki, spotkań z inspirującymi osobami, przestrzeń odpowiednia dla warsztatów czy spotkań kółka zainteresowań.

Wszystkie potrzebne informacje należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym i wysłać do 29 maja 2026 r.

Spośród nadesłanych pomysłów jury wybierze zwycięską koncepcję na Strefę Harmonii. Filharmonia pomoże w zbudowaniu oraz aranżacji i wyposażeniu w sprzęt i dodatki. Wesprze także merytorycznie autorów pomysłu, aby strefa spełniała normy akustyczne.

Laureaci konkursu otrzymają dofinansowania na realizację zwycięskich Szkolnych Stref Harmonii. Łączna pula dofinansowania konkursu wynosi nie mniej niż 30 000 złotych. Dodatkowo zwycięska koncepcja zostanie nagrodzona przez partnerów kampanii, którzy wesprą szkołę merytorycznie. Dla zwycięzców przewidziano także nagrody rzeczowe za opcjonalną koncepcję na „Dobry Dzwonek”, czyli dzwonek szkolny, który nie podnosi poziomu stresu i nie jest głośny.

Do konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki oświatowo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca 2026, podczas festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki.

