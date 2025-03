Sojusz dla energetyki wiatrowej. Podpisano list intencyjny

Fot. Dariusz Gorajski

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Arkadiusz Terman oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki podpisali list intencyjny. To nawiązanie współpracy w dziedzinach nauki, edukacji, gospodarki, promocji oraz działalności publikacyjnej.

W dokumencie obie strony zadeklarowały wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze energetyki wiatrowej oraz innych odnawialnych źródeł energii, organizację wspólnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym warsztatów, konferencji, seminariów i wykładów czy promocję energetyki odnawialnej jako kluczowego elementu zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej.

- To bardzo ważny dzień dla nas, jako uczelni technicznej, ponieważ teraz oficjalnie, razem będziemy mogli wspierać różne działania związane z projektami, organizacją szkoleń i konferencji, wszystko co dotyczy energetyki wiatrowej i odnawialnych źródeł energii. Dziękuję, że pan prezes zgodził się w tym uczestniczyć, ponieważ razem możemy wiele – mówił prof. Arkadiusz Terman – jesteśmy uczelnią posiadającą 14 różnych dyscyplin naukowych na 11 wydziałach. Ekonomia, mechanika, elektryka, odnawialne źródła energii – to m.in. nasze kierunki, które cały czas modernizujemy. Chętnie zapraszamy do spotkań i rozmów w tej sprawie osoby z branży, ponieważ to od nich słyszymy, jakich absolwentów potrzebują w swoich przedsiębiorstwach. Naukę, na naszych studiach organizujemy tak, by to przejście do pracodawcy były jak najbardziej płynne.

- To jest bardzo ważny dzień dla całej branży energetyki wiatrowej, którą mam okazję reprezentować w Polsce. Ponad 200 podmiotów zrzeszonych w PSEW, które od 25 lat ma swoją siedzibę właśnie w Szczecinie i to nie jest przypadkowe. Najlepsze kadry, jakie od wielu lat pracują i wspierają rozwój całej energetyki wiatrowej, nie tylko w Polsce, ale i w Europie – pochodzą właśnie z ZUT. Dzisiejszy list to jest ugruntowanie tej pozycji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako lidera kształcącego kadrę energetyki wiatrowej, dzisiaj tej lądowej, a zaraz morskiej. Ta współpraca dodatkowo obejmuje obszary związane z działaniami gospodarczymi tutaj w regionie, ponieważ tworzy się w Zachodniopomorskiem Dolina Morskiej Energetyki Wiatrowej. Wiele przedsiębiorstw podjęło decyzje inwestycyjne o lokalizowaniu tutaj swojego biznesu – zapowiadał prezes PSEW, Janusz Gajowiecki.

ZUT i PSEW współpracować będą w obszarze nauki i badań nad technologiami energetycznymi, w planach jest realizacja projektów badawczo-rozwojowych, także finansowanych zewnętrznie. W przyszłości planowana jest organizacja programów edukacyjnych dla studentów oraz pracowników branży energetycznej, a także wymiana wiedzy i doświadczeń między ekspertami. Podjęte zostaną działania na rzecz upowszechniania wiedzy o energetyce wiatrowej poprzez kampanie informacyjne, publikacje i udział w wydarzeniach branżowych. Publikowane będą prace naukowe i raporty związane z energetyką odnawialną.

(as)