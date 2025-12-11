Sławosz Uznański-Wiśniewski w Morskim Centrum Nauki [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, odwiedził Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Wizyta rozpoczęła się pod Trasą Zamkową, gdzie odsłonięto mural autorstwa Andrzeja Rutkowiaka „Dugiego”, przedstawiający astronautę spoglądającego z kosmosu na Ziemię. Uroczystości towarzyszyła muzyka z „Gwiezdnych wojen” w wykonaniu Orkiestry 13 z Domu Kultury „13 Muz”. Po oficjalnym odsłonięciu Uznański złożył na muralu autograf oraz pozował do zdjęć z pracownikami MCN.

Następnie w planetarium odbyło się spotkanie astronauty z młodzieżą, podczas którego opowiadał o swojej pracy, przygotowaniach do misji oraz technicznych aspektach działalności Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejna część wizyty miała miejsce w sali konferencyjnej MCN, gdzie przeprowadzono otwarte spotkanie dla publiczności. Poprowadziła je dziennikarka naukowa Karolina Głowacka, która na co dzień tworzy podcast „Radio Naukowe”.

Podczas rozmowy Uznański wyjaśniał, jakie ścieżki prowadzą dziś do zawodu astronauty. — Są trzy główne kierunki: piloci, naukowcy i inżynierowie oraz lekarze. Ja reprezentuję tę drugą grupę — mówił. Dodał również, że o kosmosie myślał od dziecka, choć droga do ESA była długa. — Myśl o tym, że mogę zostać astronautą, pojawiła się na poważnie około 2008 roku, gdy jako młody inżynier prezentowałem swoje badania na konferencji przed specjalistami z NASA i ESA — wyjaśniał.

Wspomniał także o wieloletnich przygotowaniach do selekcji astronautów. — Na nabór, w którym wystartowałem, czekałem 14 lat. W tym czasie budowałem doświadczenie i przygotowywałem się na moment, gdy ponownie zostaną otwarte zgłoszenia. To proces, w którym potrzeba zarówno pracy, jak i odrobiny szczęścia — podkreślił.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań dotyczących pracy na orbicie, rekrutacji do ESA oraz codziennych obowiązków astronauty. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, a Morskie Centrum Nauki zapowiedziało, że podobne spotkania o tematyce kosmicznej będą kontynuowane.

Mural z wizerunkiem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, odsłonięty pod Trasą Zamkową, już teraz stanowi nowy punkt na mapie szczecińskich murali i ma przypominać o wizycie polskiego astronauty w mieście.

