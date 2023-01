Akademicki Ośrodek Jeździecki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Technikum Hodowli Koni oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie będą współpracować i dbać o edukację uczniów w zakresie hodowli koni oraz nauki jazdy konnej. Prorektor ds. organizacji i rozwoju ZUT prof. Krzysztof Pietrusewicz, dyrektor szkoły Jolanta Kawszyn i nadinspektor Tomasz Trawiński podpisali porozumienie o współpracy.

– Misją ZUT, czyli uczelni dla zielonego przemysłu, jest współpraca z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z jednej strony współpracujemy z przedsiębiorcami, z biznesem Pomorza Zachodniego, ale przede wszystkim skupiamy się na misji edukacyjnej. Umowa, którą podpisujemy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie, wpisuje się w naszą misję – powiedział prof. Krzysztof Pietrusewicz.

W ramach współpracy w technikum powstaną klasy o profilu „policji konnej”. Specjalizacja ta przeznaczona jest dla osób, które łączą swoją przyszłość ze służbą w policji. Absolwenci będą przygotowani do kontynuacji nauki w szkołach policyjnych, uczelniach wyższych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz w instytucjach służących ochronie ludzi, mienia, informacji, higieny pracy oraz bezpieczeństwa.

Uczniowie będą mieli okazję do nauki hodowli i użytkowania koni, produkcji zwierzęcej, zootechniki czy biologii, by przekazać uczniom niezbędne treści i móc je ze sobą korelować. Rozwijane będą też umiejętności jeździeckie niezbędne w zawodzie policjanta. W ramach wykładów otwartych ZUT zobligował się do organizowana zajęć praktycznych na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

– Nasi dydaktycy mają ogromny potencjał, wiedzę i doświadczenie. Wykorzystując własne możliwości, udzielimy szkole pełnego wsparcia m.in. w zakresie realizacji programu nauczania. Udostępnimy również naszą bazę dydaktyczną i laboratoryjną do realizacji zajęć tematycznych oraz inspirujących warsztatów – mówi Krzysztof Pietrusewicz.

(as)