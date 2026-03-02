Politechnika Morska bezpłatnie przygotuje do matury z matematyki

Tak zapisy maturzystów na kurs na Politechnice Morskiej wyglądały rok temu. Fot. Politechnika Morska

Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza na bezpłatny kurs „Pitagoras” przygotowujący do matury z matematyki. Zapisy rozpoczną się w poniedziałek (2.03) o g. 16:30 w budynku uczelni przy ul. Szczerbcowej 4 w sali 7. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kurs Pitagoras to autorski projekt Politechniki Morskiej. Idea szeroko dostępnego, bezpłatnego kursu z matematyki dla maturzystów zrodziła się w 2009 roku.

– Od tej pory pomagamy maturzystom ze Szczecina i okolic zdać egzamin dojrzałości z matematyki – informuje uczelnia. – Z maturzystami spotykają się wykładowcy Zakładu Matematyki Politechniki Morskiej w Szczecinie, którzy nie tylko znają wymagania egzaminacyjne, ale z doświadczenia wiedzą też, co sprawia uczniom szkół średnich największe problemy w konfrontacji z matematyką. Dzięki zajęciom, maturzyści uczą się rozwiązywać zadania ze zrozumieniem. Mamy nadzieję, że ta namiastka „korków” z matematyki będzie cennym uzupełnieniem nauki. Aby sprostać potrzebom maturzystów, na kursie tworzymy grupy z programem podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie mogą zadawać pytania i na bieżąco rozwiązywać zadania z matematyki z naszymi wykładowcami, co pozwala im sprawdzić swoją wiedzę i lepiej przygotować się do matury z matematyki.

Program podstawowy trwa 20 godzin i jest rozpisany na 10 spotkań. Koniec: 31 marca.

W programie podstawowym znalazły się takie zagadnienia jak m.in. liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje czy ciągi liczbowe.

Program rozszerzony to 18 godzin i 9 spotkań, które potrwają do 13 marca. ©℗

