Polacy stają się jednym z najstarszych społeczeństw na świecie

Fot. Arleta Nalewajko

Z okazji Światowego Dnia Ludności, Urząd Statystyczny w Warszawie zaprezentował szacunkowe dane za 2025 r. Wskazują one, że Polska mierzy się z pogłębiającym się spadkiem liczby ludności oraz dynamicznym procesem starzenia się społeczeństwa, wyprzedzając pod tym względem średnią europejską.

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– W 2025 r. liczba ludności Polski wyniosła 37,3 mln osób, co stanowi spadek o 0,4 proc. w stosunku do okresu poprzedniego – poinformował Marcin Kałuski z Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Warszawie wskazują na to, że kluczowym czynnikiem wpływającym na ten trend jest malejąca liczba urodzeń żywych. – W 2025 r. w całej Polsce odnotowano ich 238,3 tys., to o 5,4 proc. mniej niż rok wcześniej – wyjaśnił Kałuski.

W ocenie analityków Polska staje się jednym z najstarszych społeczeństw na świecie. Mediana wieku w naszym kraju wynosi obecnie 43,8 roku. Oznacza to, że statystyczny Polak jest starszy nie tylko od przeciętnego mieszkańca Ameryki Południowej (31,7 roku), Azji (32,5 roku), Ameryki Północnej (38,7) ale także od typowego Europejczyka, gdzie mediana wynosi 42,8 roku. Dla porównania, w Afryce połowa populacji nie ukończyła jeszcze 19,3 roku życia.

Kluczowym wyzwaniem demograficznym pozostaje współczynnik dzietności, który w Polsce spadł do poziomu 1,07. Jest to jeden z najniższych wyników w zestawieniu globalnym. Dla porównania – w Europie współczynnik ten wynosi średnio 1,41, w Azji 1,87, w Australii i Oceanii 2,13, natomiast w Afryce 3,95.

Co roku, 11 lipca, obchodzony jest ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Ludności. Z danych szacunkowych United Nations Population Division (UNDPD) - agendy ONZ zajmującej się badaniem globalnych trendów demograficznych wynika, że na całym świecie żyje obecnie ponad 8,2 mld ludzi. Najliczniej zamieszkanymi kontynentami pozostają Azja (4,8 mld ludzi) oraz Afryka (1,5 mld), podczas gdy populacja Europy wynosi 744,4 mln, Ameryki Południowej – 667,9 mln, Ameryki Północnej – 382,5 mln, a Australii i Oceanii 46,6 mln. (PAP)

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