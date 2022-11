Podyskutują o sobie i problemach w oświacie

Już w środę 23 listopada Szczecin stanie się stolicą Konferencji Samorządów Uczniowskich Xu. Trzydniowa impreza, która odbywa się od 2016 roku, to inicjatywa uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie.

Pomysł licealistów z „Piątki” stał się wydarzeniem bez precedensu na skalę ogólnopolską – nigdzie indziej przedstawiciele szkolnych samorządów nie mieli okazji do wymiany doświadczeń, udziału w inspirujących warsztatach, omówienia problemów, z jakimi zmagają się uczniowie i polska oświata. Trzy dni spędzą zatem na poznawaniu się wzajemnie a także wymienią doświadczenia ze swoich szkół.

Na konferencji pojawią się nie tylko uczniowie ze szczecińskich szkół, ale także goście m.in. z Polic, Stargardu, Tomaszowa Lubelskiego, a nawet Przemyśla.

– Przewidujemy udział 28 samorządów uczniowskich z całej Polski, ze szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych – mówi Miłosz Samek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego V LO. – Z uwagi na ogromne zainteresowanie konferencją musieliśmy szybciej zamknąć zapisy, a kolejne szkoły były już zapisywane na liście rezerwowej.

Warsztaty i debaty odbędą się nie tylko w szczecińskim liceum przy ul. Ofiar Oświęcimia, ale również na Uniwersytecie Szczecińskim. W piątek, 25 listopada, młodzież odwiedzi Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

– Niezliczone warsztaty, wykłady i praca w sekcjach to formuła, która pozwala na nowo przeanalizować problemy, z którymi my, uczniowie, zmagamy się na co dzień – stwierdza Miłosz Samek.

Młodzież zagra w miejską grę, dowie się, jak budować zespół, jak skutecznie planować komunikację organizacji, porozmawia o social mediach. Do paneli dyskusyjnych zaprosiła gości: jak pisać kreatywnie wyjaśni nastolatkom dr Krzysztof Flasiński, dziennikarz i wykładowca Wydziału Humanistycznego US, dr Agnieszka Szlachta z Uniwersytetu Szczecińskiego opowie młodzieży, co to jest perswazja i manipulacja, a mecenas Michał Lizak objaśni, jak poruszać się w granicach prawa po mediach społecznościowych, natomiast Sławomir Muzioł, anglista z V LO, a jednocześnie trener, koordynator projektów szkoleniowych, animator projektów lokalnych i międzynarodowych nauczy, jak zbudować zespół. Jakub Snop prowadzi wykłady o roli mediów społecznościowych i komunikacji za ich pośrednictwem – wskaże, jaką strategię zaplanować w organizacji i jak zapanować nad chaosem w social mediach. Barbara Chojnacka, doktor nauk społecznych z US poprowadzi warsztaty o zdrowych i niezdrowych relacjach między młodymi ludźmi. Młodzież zaprosiła także do udziału w konferencji Jana Pęskiego, który jest absolwentem V LO z 2018 roku.

Nad wszystkim czuwa Tomasz Obiała, nauczyciel języka angielskiego z V LO, a jednocześnie opiekun licealnego samorządu uczniowskiego – pomysłodawca i koordynator konferencji Xu.

Warto dodać, że projekt Interdyscyplinarnej Konferencji Samorządów Uczniowskich otrzymał nagrodę „Srebrnego Wilka” za najlepszy projekt społeczny w województwie zachodniopomorskim.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konferencji objęli między innymi Piotr Krzystek prezydent Szczecina, Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa zachodniopomorskiego, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zachodniopomorski kurator oświaty.

