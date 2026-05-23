Data publikacji: 23 maja 2026 r. 15:21
Otwarto Akademickie Centrum Symulatorów
Akademickie Centrum Symulatorów działa w budynku Politechniki Morskiej przy Wałach Chrobrego. Fot. Politechnika Morska  

Politechnika Morska w Szczecinie zorganizowała uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Symulatorów. Przedstawiciele uczelni chwalą się, że żadna inna szkoła wyższa w Europie nie dysponuje równie nowoczesną technologią. 

- Zamodelowane zostały tu statki różnego typu, różnego rodzaju. W symulatorze siłowni okrętowej mamy modele praktycznie wszystkich rodzajów siłowni występujących na Ziemi. Oba symulatory są zintegrowane. Możemy mieć dużego gazowca czy tankowca, takiego jak te, które wchodzą z gazem LNG do Gdańska czy do Świnoujścia, i zarówno nawigatorzy, jak i mechanicy mogą ćwiczyć wspólne manewry - powiedział podczas piątkowej uroczystości rektor PM prof. Wojciech Ślączka. - Nie ma ośrodków w Europie, które mają tak nowoczesne rozwiązania. To właściwie cały statek, tylko cyfrowy.  

ACS mieści się w nowym obiekcie przy budynku politechniki na Wałach Chrobrego. Jego budowa trwałą prawie trzy lata. 

Z ACS skorzystają głównie studenci Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego. Ale także ci z Wydziału Elektrycznego. Centrum spełnia wymogi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie szkolenia. 

- Tego typu inwestycje wzmacniają pozycję Politechniki Morskiej w Szczecinie na mapie nie tylko polskich ośrodków akademickich - cieszył się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. 

Sekretarz stanu w resorcie infrastruktury Arkadiusz Marchewka stwierdził, że gospodarka morska jest filarem bezpieczeństwa Polski. 

- A nie ma silnej gospodarki morskiej bez dobrze wykształconych kadr i profesjonalistów - ocenił. 

Budowa budynku kosztowała 10 mln zł. Jego wyposażenie - 20 mln zł. ©℗

(as)

