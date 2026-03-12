Od hejtu do depresji - na pomoc młodym [GALERIA]

Organizatorami konferencji i warsztatów byli Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje" oraz gospodarz, czyli I LO w Szczecinie. Uczestnikami - uczniowie szczecińskich liceów ogólnokształcących (nr 1, 5, 6, katolickiego) oraz Szkoły Podstawowej nr 74.

Już po raz czwarty I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie zaprosiło młodzież na konferencję naukowo-profilaktyczną z cyklu „Chcemy z Wami o tym rozmawiać, czyli jak się nie dać depresji”. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Od hejtu do depresji... Jak chronić młodych ludzi w sieci i poza nią”. Licznie zgromadzona młodzież mogła wysłuchać wykładów i wziąć udział w warsztatach. Prowadzili je m.in. specjaliści zdrowia, socjologii, psychologii, prawa, religii.

REKLAMA

Organizatorami konferencji i warsztatów byli Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje" oraz gospodarz, czyli I LO w Szczecinie. Uczestnikami - uczniowie szczecińskich liceów ogólnokształcących (nr 1, 5, 6, Katolickiego) oraz Szkoły Podstawowej nr 74.

- Najważniejsi jesteście wy, drodzy uczniowie - zwracała się do zgromadzonych na sali uczniów Ewa Budziach, dyrektor I LO w Szczecinie. - To dla was przybyli dziś znakomici goście i prelegenci. Ich obecność jest dowodem na to, że wasze dobro jest nam wszystkim niezwykle bliskie, i że nie są to czcze słowa, ale tą naszą postawą potwierdzamy to, co głosimy na co dzień.

Wśród gości byli m.in. przedstawiciele magistratu, urzędu marszałkowskiego, kurator oświaty.

Przedstawiciel współorganizatora wydarzenia, dr Łukasz Tyszler, dyrektor Szpitala „Zdroje”, zwrócił uwagę m.in. na to, że algorytmy mediów społecznościowych realnie kształtują zachowania młodego pokolenia. Podkreślił wagę realnych relacji międzyludzkich.

- Można dzisiaj dzięki dostępowi do sieci zdobyć bardzo wiele informacji, zarówno tych dobrych, jak i tych złych - mówił. - I chyba tych złych jest więcej, jak wiecie. Tego hejtu, popularnie nazywanego, chociaż tak naprawdę czasami jest to już mowa nienawiści. Te wszystkie, dawniej social media, dzisiaj to już są świetnie zarządzane platformy cyfrowe. Tak naprawdę dostajemy gotową, skrojoną pod nas papkę informacji, która ma nas w jakiś sposób kształtować, kształtuje nasze zachowania. I powiem wam więcej, to nie tylko młodzi ludzie, tacy jak wy, ale też dorośli mają z tym ogromny problem. Ja cieszę się, że możemy rozmawiać i próbować znaleźć te rozwiązania dla was młodych, to wy stanowicie o przyszłości.

Dyrektor Tyszler apelował do uczniów o pielęgnowanie bezpośrednich kontaktów.

- Prawdziwe życie to jest tu i teraz (...) bo tylko te reakcje, nawiązywanie interakcji między wami jest prawdziwe. To, co jest w telefonie, zniknie w momencie, kiedy zabraknie prądu - mówił do zgromadzonej młodzieży.

Głos zabrał też pełnomocnik marszałka zachodniopomorskiego do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Alex Majewski, który zachęcał młodych ludzi do przełamywania barier w szukaniu profesjonalnego wsparcia.

- Jeżeli boli was ręka, macie załamaną rękę, to co robicie? Idziecie do lekarza, tak? Więc tak samo jest ze zdrowiem psychicznym. Jeżeli coś się dzieje, to możecie pójść do lekarza i to po prostu wyleczyć. I o to w tym chodzi. To jest taka sama sytuacja, taki sam problem i trzeba do tego podchodzić w taki sam sposób - mówił.

Głos zabrał również Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Paweł Palczyński, który objął konferencję patronatem honorowym. Mówił o wzajemnej empatii i czujności w środowisku szkolnym. Zaznaczył, że kluczem do przeciwdziałania kryzysom jest codzienna postawa każdego z uczestników życia szkolnego.

- Starajmy się być właśnie uważni na to, co się z drugą osobą obok nas dzieje. To jest najważniejsze. Po to się spotykamy. Żebyśmy byli wyczuleni na to, co jest obok nas - mówił.

Blok wykładów otworzyła dr Małgorzata Pawlicka, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej Szpitala "Zdroje". Jej wystąpienie pt. "Uwaga! Strach Osłabia!" wspierali uczniowie obecni na sali. To oni wystąpili w dwóch, przygotowanych przez prelegentkę scenkach, obrazujących, jakie znaczenie ma odpowiednie reagowanie otoczenia na doświadczenie hejtu.

- Stres, strach powoduje, że czujemy się wyizolowani, odsunięci na boczne tory, czujemy się sami. Jeśli czujemy się sami, nie mamy oparcia w grupie, przestajemy działać, przestajemy reagować. W związku z tym takie wspierające komunikaty od obserwatorów, mogą się przyczyniać do tego, że Maja (bohaterka scenki, która doświadczyła hejtu - red.) odzyskała odwagę i mogła podjąć wyzwania, żeby z tym hejtem walczyć - podsumowała dr Małgorzata Pawlicka.

Kolejny wykład wygłosiła dr Colette Szczepaniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Był o "Ukrytych programach przekazów w mediach społecznościowych". Prelegentka pod lupę wzięła influencerów i ich content. W programie konferencji było również wystąpienie pt. "Czy modlitwa leczy z depresji? Wartości duchowe a dobrostan psychiczny", które przygotował ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. A na zakończenie części wykładowej Anna Górnik, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, przedstawiła informacje o prawnych granicach odpowiedzialności, czyli "Prawo wobec nienawiści".

Po tej części był blok warsztatowy, a w nim m.in. o tym, jak komunikować się w emocjach, gdzie leży granica wolności słowa, jak chronić swoją samoocenę przed hejtem.

Kolejna taka konferencja już za rok. Organizatorzy zdradzają, że być może będzie poświęcona różnego rodzaju uzależnieniom.©℗

(sag)

REKLAMA