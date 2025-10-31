O niebie, gwiazdach i szukaniu pasji. Karol Wójcicki spotkał się z młodzieżą [GALERIA]

Popularny dziennikarz naukowy i znawca astronomii Karol Wójcicki był gościem Targów Możliwości w czwartek 30 października w Kinie Delfin. Fot. Agata JANKOWSKA

Znany popularyzator astronomii, influencer i dziennikarz naukowy był gościem Targów Możliwości w Urzędzie Marszałkowskim. W czwartek dał dwa wykłady dla zachodniopomorskiej młodzieży.

Karol Wójcicki jest znaną postacią medialną. Dziennikarz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z astronomią. Podczas czwartkowego spotkania z uczniami pt.: "Ad astra! O życiu z głową w chmurach" w Kinie Delfin tłumaczył i przedstawiał zjawiska atmosferyczne takie jak zorza polarna czy zaćmienie słońca. Opowiadał przy okazji o podróżach do Islandii czy Chorwacji, gdzie obserwował i rejestrował opisywane zjawiska. Pokazał też film z zaćmienia, który sam nakręcił. Podróże to kolejna pasja Karola Wójcickiego.

Influencer podkreślił, jak popularne jest dzisiaj obserwowanie zjawisk astronomicznych, zwłaszcza zorzy polarnej. Opowiedział także o tym, jak odkryto to zjawisko, jakich nazw używa się na określenie zorzy, kiedy i gdzie najlepiej ją obserwować.

- Generalnie gapię się w gwiazdy, mam z tego wielką przyjemność - przyznał. - Swoją pracę wykonuję z pasją, zaangażowaniem, satysfakcją. Opowiadam o kosmosie, spotykam się z ludźmi w całej Polsce, żeby też im o tym trochę opowiadać, ale też dużo podróżuję, nie tylko po to, żeby robić wykłady.

Gość spotkania opowiadał z ogromną pasją, wzbudzając zainteresowanie i przyciągając uwagę młodej publiczności. Swój wykład urozmaicał licznymi fotografiami ze swoich wypraw i obserwacji, rzucał anegdotami, zachęcał młodzież do rozwijania swoich pasji i odnalezienia swojej drogi zawodowej.

- Bycie influencerem nie jest wcale takie łatwe. Same lajki nie wystarczą, żeby się utrzymać. Ważne, żeby wasze zajęcie przynosiło też pieniądze - mowił młodzieży.

Przypomniał przy okazji, dość żartobliwie, że Ziemia jest okrągła. Nawiązał tym samym do popularnej teorii spiskowej.

Wykład Karola Wójcickiego odbył się w ramach Europejskich Targów Możliwości - wydarzenia edukacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim skierowanego do uczniów klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych.

Agata Jankowska

