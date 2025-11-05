Środa, 05 listopada 2025 r. 
O migracji i tożsamości w powojennej Polsce

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 14:20
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 14:27
O migracji i tożsamości w powojennej Polsce
 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na wykład gościnny, który wygłosi prof. Jim Bjork z King’s College London. Wystąpienie, zatytułowane „Migration Status as Ethnicity: Natives, Settlers, and Refugees in Postwar Poland”, odbędzie się w czwartek 6 listopada o godzinie 12 w sali 067 przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Profesor Bjork, znany badacz historii Europy Środkowo-Wschodniej, podejmie temat tożsamości etnicznej i migracji w powojennej Polsce, analizując złożone relacje między autochtonami, osadnikami i uchodźcami. Spotkanie poprowadzi prof. Pierre-Frédéric Weber, który wprowadzi uczestników w tematykę wykładu. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

(as)

